https://1prime.ru/20261016/tseny-874342304.html
Биржевые цены на газ в Европе вышли из узкого коридора
Биржевые цены на газ в Европе вышли из узкого коридора - 16.10.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе вышли из узкого коридора
Биржевые цены на газ в Европе ближе к концу торгов пятницы пытаются выйти из узкого коридора, где находились почти с начала недели, и поднимаются уже на 2,5%,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:17+0300
2026-10-16T15:17+0300
2026-10-16T15:17+0300
газ
торги
европа
нидерланды
ближний восток
ес
ice
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874342304.jpg?1792153039
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе ближе к концу торгов пятницы пытаются выйти из узкого коридора, где находились почти с начала недели, и поднимаются уже на 2,5%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 994,9 доллара (-0,7%). По состоянию на 9.00 мск показатель составлял 998,1 доллара (-0,3%), а на 14.30 мск - 1026,4 доллара (+2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1 001,5 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе были на пике в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Затем котировки заметно снизились, и к новому значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке в этом году. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля.
В августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров.
После этого цены начали в основном снижаться. Но по итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20%, до 897 долларов за тысячу кубометров.
При этом в конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров - из-за проблем с заполнением хранилищ.
Согласно последним данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), средняя заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года, и на рекордном минимуме показатель оставался весь месяц.
А в начале октября Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) опубликовала прогноз, согласно которому запасы газа в подземных хранилищах Евросоюза могут сократиться до 11% их вместимости к концу предстоящей зимы в случаях сохранения ограничений в поставках сжиженного природного газа (СПГ) и при полном прекращении трубопроводного импорта из России.
европа
нидерланды
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ес, ice
Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕС, ICE
Биржевые цены на газ в Европе вышли из узкого коридора
ICE: биржевые цены на газ в Европе поднимаются на 2,5% к концу пятницы
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе ближе к концу торгов пятницы пытаются выйти из узкого коридора, где находились почти с начала недели, и поднимаются уже на 2,5%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 994,9 доллара (-0,7%). По состоянию на 9.00 мск показатель составлял 998,1 доллара (-0,3%), а на 14.30 мск - 1026,4 доллара (+2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1 001,5 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе были на пике в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Затем котировки заметно снизились, и к новому значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке в этом году. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля.
В августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров.
После этого цены начали в основном снижаться. Но по итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20%, до 897 долларов за тысячу кубометров.
При этом в конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров - из-за проблем с заполнением хранилищ.
Согласно последним данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), средняя заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года, и на рекордном минимуме показатель оставался весь месяц.
А в начале октября Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) опубликовала прогноз, согласно которому запасы газа в подземных хранилищах Евросоюза могут сократиться до 11% их вместимости к концу предстоящей зимы в случаях сохранения ограничений в поставках сжиженного природного газа (СПГ) и при полном прекращении трубопроводного импорта из России.