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Цивилев назвал обеспечение топливом внутреннего рынка главным приоритетом - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Цивилев назвал обеспечение топливом внутреннего рынка главным приоритетом
Цивилев назвал обеспечение топливом внутреннего рынка главным приоритетом - 16.10.2026, ПРАЙМ
Цивилев назвал обеспечение топливом внутреннего рынка главным приоритетом
Обеспечение топливом внутреннего рынка России - это главный приоритет для Минэнерго, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Российской... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:40+0300
2026-10-16T12:40+0300
россия
москва
сергей цивилев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874330985.jpg?1792143655
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Обеспечение топливом внутреннего рынка России - это главный приоритет для Минэнерго, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели. "Обеспечение внутреннего рынка топливом является главным приоритетом. Президент нам поставил такую задачу. Это главный приоритет", - сказал он журналистам. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
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россия, москва, сергей цивилев
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Цивилев
12:40 16.10.2026
 
Цивилев назвал обеспечение топливом внутреннего рынка главным приоритетом

Глава Минэнерго Цивилев: обеспечение топливом внутреннего рынка - главный приоритет

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Обеспечение топливом внутреннего рынка России - это главный приоритет для Минэнерго, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели.
"Обеспечение внутреннего рынка топливом является главным приоритетом. Президент нам поставил такую задачу. Это главный приоритет", - сказал он журналистам.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯМОСКВАСергей Цивилев
 
 
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