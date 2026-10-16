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Цивилев назвал обеспечение топливом внутреннего рынка главным приоритетом

Цивилев назвал обеспечение топливом внутреннего рынка главным приоритетом - 16.10.2026, ПРАЙМ

Цивилев назвал обеспечение топливом внутреннего рынка главным приоритетом

Обеспечение топливом внутреннего рынка России - это главный приоритет для Минэнерго, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Российской... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T12:40+0300

2026-10-16T12:40+0300

2026-10-16T12:40+0300

россия

москва

сергей цивилев

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Обеспечение топливом внутреннего рынка России - это главный приоритет для Минэнерго, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели. "Обеспечение внутреннего рынка топливом является главным приоритетом. Президент нам поставил такую задачу. Это главный приоритет", - сказал он журналистам. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, москва, сергей цивилев