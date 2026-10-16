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Форум стран-экспортеров газа обсуждает совместную разработку оборудования - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Форум стран-экспортеров газа обсуждает совместную разработку оборудования
Форум стран-экспортеров газа обсуждает совместную разработку оборудования - 16.10.2026, ПРАЙМ
Форум стран-экспортеров газа обсуждает совместную разработку оборудования
Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) обсуждает совместную разработку и производство оборудования для газовой отрасли, а также расчеты в национальных валютах,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:03+0300
2026-10-16T10:38+0300
газ
россия
москва
сергей цивилев
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) обсуждает совместную разработку и производство оборудования для газовой отрасли, а также расчеты в национальных валютах, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев."ФСЭГ - площадка для практической кооперации: обсуждаем совместную разработку и производство оборудования для газовой отрасли и СПГ, взаимное признание стандартов, расчеты в национальных валютах", - сказал он журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.Цивилев также отметил, что мировой энергетический рынок перестраивается: некоторые страны превращают торговлю энергоресурсами в инструмент политики, вводят санкции против поставщиков и навязывают другим собственные правила энергоперехода.Кроме того, по его словам, для новых месторождений нужны инвестиции - на десятилетия вперед, поэтому для России важно заключение долгосрочных контрактов на газ, а также справедливое ценообразование и отказ от односторонних ограничений.Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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газ, россия, москва, сергей цивилев
Газ, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Цивилев
10:03 16.10.2026 (обновлено: 10:38 16.10.2026)
 
Форум стран-экспортеров газа обсуждает совместную разработку оборудования

Цивилев: ФСЭГ обсуждает совместную разработку оборудования для газовой отрасли

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) обсуждает совместную разработку и производство оборудования для газовой отрасли, а также расчеты в национальных валютах, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
"ФСЭГ - площадка для практической кооперации: обсуждаем совместную разработку и производство оборудования для газовой отрасли и СПГ, взаимное признание стандартов, расчеты в национальных валютах", - сказал он журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.
Цивилев также отметил, что мировой энергетический рынок перестраивается: некоторые страны превращают торговлю энергоресурсами в инструмент политики, вводят санкции против поставщиков и навязывают другим собственные правила энергоперехода.
Кроме того, по его словам, для новых месторождений нужны инвестиции - на десятилетия вперед, поэтому для России важно заключение долгосрочных контрактов на газ, а также справедливое ценообразование и отказ от односторонних ограничений.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ГазРОССИЯМОСКВАСергей Цивилев
 
 
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