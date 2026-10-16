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В Минэнерго назвали приоритеты для угольной отрасли

В Минэнерго назвали приоритеты для угольной отрасли - 16.10.2026, ПРАЙМ

В Минэнерго назвали приоритеты для угольной отрасли

Одним из приоритетов для угольной отрасли РФ является рост внутреннего потребления и развитие рынков глубокой переработки, сообщил глава министерства энергетики | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T10:03+0300

2026-10-16T10:03+0300

2026-10-16T10:03+0300

промышленность

москва

сергей цивилев

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Одним из приоритетов для угольной отрасли РФ является рост внутреннего потребления и развитие рынков глубокой переработки, сообщил глава министерства энергетики Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели. "Одно из важных направлений достижения целей нового инвестцикла – увеличение экспорта угля из России. Для этого нужно повышать качество угля и развивать транспортную инфраструктуру. Также среди приоритетов – развитие внутреннего потребления угля и развитие рынков продуктов его глубокой переработки", - сказал министр. Цивилев напомнил, что в соответствии с программой развития угольной промышленности добыча угля в России к 2050 году вырастет по целевому сценарию до 662 миллионов тонн по сравнению с 435 миллионов тонн в 2025 году. Следовательно, показатель в годовом выражении может вырасти в 1,5 раза. "Ключевым направлением достижения этого показателя является совершенствование системы выдачи лицензий на разработку месторождений, что позволит увеличить долю открытой добычи и сместить основные объемы угледобычи на восток страны (для оптимизации логистики), увеличить производительность труда на угольных предприятиях", - добавил он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

москва

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промышленность, москва, сергей цивилев