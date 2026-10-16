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Россия готова вести геологоразведку и поставлять газ в Африку

Россия готова вести геологоразведку и поставлять газ в Африку - 16.10.2026, ПРАЙМ

Россия готова вести геологоразведку и поставлять газ в Африку

Российские компании готовы вести геологоразведку, добычу в Африке и поставлять туда газ, Россия предлагает комплексное развитие энергетики африканских стран,... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T10:03+0300

2026-10-16T10:03+0300

2026-10-16T10:03+0300

россия

африка

москва

сергей цивилев

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские компании готовы вести геологоразведку, добычу в Африке и поставлять туда газ, Россия предлагает комплексное развитие энергетики африканских стран, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "Российские компании готовы вести геологоразведку, добычу и поставлять газ (в Африку - ред.). Мы предлагаем не только поставки ресурсов и оборудования, но и комплексное развитие собственных отраслей энергетики африканских стран: заранее готовим местных специалистов, нанимаем местных работников и передаем знания, чтобы партнеры сами управляли своими энергосистемами", - сказал министр на полях Российской энергетической недели. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, африка, москва, сергей цивилев