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Россия готова вести геологоразведку и поставлять газ в Африку
Россия готова вести геологоразведку и поставлять газ в Африку - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россия готова вести геологоразведку и поставлять газ в Африку
Российские компании готовы вести геологоразведку, добычу в Африке и поставлять туда газ, Россия предлагает комплексное развитие энергетики африканских стран,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:03+0300
2026-10-16T10:03+0300
2026-10-16T10:03+0300
россия
африка
москва
сергей цивилев
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские компании готовы вести геологоразведку, добычу в Африке и поставлять туда газ, Россия предлагает комплексное развитие энергетики африканских стран, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "Российские компании готовы вести геологоразведку, добычу и поставлять газ (в Африку - ред.). Мы предлагаем не только поставки ресурсов и оборудования, но и комплексное развитие собственных отраслей энергетики африканских стран: заранее готовим местных специалистов, нанимаем местных работников и передаем знания, чтобы партнеры сами управляли своими энергосистемами", - сказал министр на полях Российской энергетической недели. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, африка, москва, сергей цивилев
РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Сергей Цивилев
Россия готова вести геологоразведку и поставлять газ в Африку
Цивилев: российские компании готовы вести разведку в Африке и поставлять газ
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские компании готовы вести геологоразведку, добычу в Африке и поставлять туда газ, Россия предлагает комплексное развитие энергетики африканских стран, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
"Российские компании готовы вести геологоразведку, добычу и поставлять газ (в Африку - ред.). Мы предлагаем не только поставки ресурсов и оборудования, но и комплексное развитие собственных отраслей энергетики африканских стран: заранее готовим местных специалистов, нанимаем местных работников и передаем знания, чтобы партнеры сами управляли своими энергосистемами", - сказал министр на полях Российской энергетической недели.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.