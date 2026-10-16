https://1prime.ru/20261016/tsivilev-874322104.html

Газ остается самым экологичным топливом, заявил Цивилев

Газ остается самым экологичным топливом, заявил Цивилев - 16.10.2026, ПРАЙМ

Газ остается самым экологичным топливом, заявил Цивилев

Газ остается самым экологичным топливом, спрос на него растет в Азии и Африке, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на полях Российской энергетической... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T10:07+0300

2026-10-16T10:07+0300

2026-10-16T10:13+0300

россия

азия

африка

москва

сергей цивилев

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874322104.jpg?1792134810

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Газ остается самым экологичным топливом, спрос на него растет в Азии и Африке, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели. "Газ остается самым экологичным ископаемым топливом, и спрос на него растет, прежде всего в Азии и Африке", - сказал он. По словам Цивилева, газодобытчикам "нужен общий голос", чтобы правила рынка учитывали интересы и тех, кто газ добывает, и тех, кто его покупает. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

азия

африка

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, азия, африка, москва, сергей цивилев