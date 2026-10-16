https://1prime.ru/20261016/tsivilev-874322104.html
Газ остается самым экологичным топливом, заявил Цивилев
Газ остается самым экологичным топливом, заявил Цивилев - 16.10.2026, ПРАЙМ
Газ остается самым экологичным топливом, заявил Цивилев
Газ остается самым экологичным топливом, спрос на него растет в Азии и Африке, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на полях Российской энергетической... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:07+0300
2026-10-16T10:07+0300
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сергей цивилев
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Газ остается самым экологичным топливом, спрос на него растет в Азии и Африке, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели. "Газ остается самым экологичным ископаемым топливом, и спрос на него растет, прежде всего в Азии и Африке", - сказал он. По словам Цивилева, газодобытчикам "нужен общий голос", чтобы правила рынка учитывали интересы и тех, кто газ добывает, и тех, кто его покупает. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, азия, африка, москва, сергей цивилев
РОССИЯ, АЗИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Сергей Цивилев
Газ остается самым экологичным топливом, заявил Цивилев
Цивилев: газ остается самым экологичным топливом, спрос на него растет в Азии и Африке
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Газ остается самым экологичным топливом, спрос на него растет в Азии и Африке, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели.
"Газ остается самым экологичным ископаемым топливом, и спрос на него растет, прежде всего в Азии и Африке", - сказал он.
По словам Цивилева, газодобытчикам "нужен общий голос", чтобы правила рынка учитывали интересы и тех, кто газ добывает, и тех, кто его покупает.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.