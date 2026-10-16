Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прямые инвестиции в ТЭК к 2040 году дадут 13 трлн рублей ВВП - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/tsivilev-874323186.html
Прямые инвестиции в ТЭК к 2040 году дадут 13 трлн рублей ВВП
Прямые инвестиции в ТЭК к 2040 году дадут 13 трлн рублей ВВП - 16.10.2026, ПРАЙМ
Прямые инвестиции в ТЭК к 2040 году дадут 13 трлн рублей ВВП
Прямые инвестиции в отрасли топливно-энергетического комплекса к 2040 году дадут дополнительно 13 триллионов рублей валового внутреннего продукта (ВВП) России,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:34+0300
2026-10-16T10:43+0300
газ
россия
москва
сергей цивилев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874323186.jpg?1792136606
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Прямые инвестиции в отрасли топливно-энергетического комплекса к 2040 году дадут дополнительно 13 триллионов рублей валового внутреннего продукта (ВВП) России, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели."Каждый рубль, вложенный в электроэнергетику, приносит экономике еще 1,4 рубля, а к 2040 году прямые инвестиции в отрасль дадут дополнительно 13 триллионов рублей ВВП", - сказал он.По слова Цивилева, ТЭК дает заказ на десятилетия вперед металлургии, машиностроению, химической промышленности и информационным технологиям.А отрасли промышленности, сельского хозяйства, сфера услуг и жилищного строительства зависят от энергии, подчеркнул министр."Мы провели аудит по каждой из четырех отраслей энергетики (нефть, газ, уголь, электроэнергетика), определили ключевые задачи и подобрали конкретные меры, необходимые для развития этих отраслей", - добавил он.Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, москва, сергей цивилев
Газ, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Цивилев
10:34 16.10.2026 (обновлено: 10:43 16.10.2026)
 
Прямые инвестиции в ТЭК к 2040 году дадут 13 трлн рублей ВВП

Цивилев: прямые инвестиции в ТЭК к 2040 году дадут дополнительно 13 трлн рублей ВВП

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Прямые инвестиции в отрасли топливно-энергетического комплекса к 2040 году дадут дополнительно 13 триллионов рублей валового внутреннего продукта (ВВП) России, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели.
"Каждый рубль, вложенный в электроэнергетику, приносит экономике еще 1,4 рубля, а к 2040 году прямые инвестиции в отрасль дадут дополнительно 13 триллионов рублей ВВП", - сказал он.
По слова Цивилева, ТЭК дает заказ на десятилетия вперед металлургии, машиностроению, химической промышленности и информационным технологиям.
А отрасли промышленности, сельского хозяйства, сфера услуг и жилищного строительства зависят от энергии, подчеркнул министр.
"Мы провели аудит по каждой из четырех отраслей энергетики (нефть, газ, уголь, электроэнергетика), определили ключевые задачи и подобрали конкретные меры, необходимые для развития этих отраслей", - добавил он.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ГазРОССИЯМОСКВАСергей Цивилев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала