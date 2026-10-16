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Прямые инвестиции в ТЭК к 2040 году дадут 13 трлн рублей ВВП

Прямые инвестиции в ТЭК к 2040 году дадут 13 трлн рублей ВВП - 16.10.2026, ПРАЙМ

Прямые инвестиции в ТЭК к 2040 году дадут 13 трлн рублей ВВП

Прямые инвестиции в отрасли топливно-энергетического комплекса к 2040 году дадут дополнительно 13 триллионов рублей валового внутреннего продукта (ВВП) России,... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T10:34+0300

2026-10-16T10:34+0300

2026-10-16T10:43+0300

газ

россия

москва

сергей цивилев

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Прямые инвестиции в отрасли топливно-энергетического комплекса к 2040 году дадут дополнительно 13 триллионов рублей валового внутреннего продукта (ВВП) России, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели."Каждый рубль, вложенный в электроэнергетику, приносит экономике еще 1,4 рубля, а к 2040 году прямые инвестиции в отрасль дадут дополнительно 13 триллионов рублей ВВП", - сказал он.По слова Цивилева, ТЭК дает заказ на десятилетия вперед металлургии, машиностроению, химической промышленности и информационным технологиям.А отрасли промышленности, сельского хозяйства, сфера услуг и жилищного строительства зависят от энергии, подчеркнул министр."Мы провели аудит по каждой из четырех отраслей энергетики (нефть, газ, уголь, электроэнергетика), определили ключевые задачи и подобрали конкретные меры, необходимые для развития этих отраслей", - добавил он.Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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газ, россия, москва, сергей цивилев