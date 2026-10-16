https://1prime.ru/20261016/tsivilev-874331377.html
Цивилев: Минэнерго защищает систему энергетики от налетов
Цивилев: Минэнерго защищает систему энергетики от налетов - 16.10.2026, ПРАЙМ
Цивилев: Минэнерго защищает систему энергетики от налетов
Любые налеты на систему энергетики России влияют на нее, у Минэнерго построена целая система противодействия этому влиянию, сообщил министр энергетики РФ Сергей | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:46+0300
2026-10-16T12:46+0300
2026-10-16T12:46+0300
россия
москва
сергей цивилев
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Любые налеты на систему энергетики России влияют на нее, у Минэнерго построена целая система противодействия этому влиянию, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели. "Любые налеты... сказываются. Но у нас построена целая система, как это можно этому противодействовать. Мы работаем строго по нашей системе. Пока справляемся", - сказал он журналистам. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, москва, сергей цивилев
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Цивилев
Цивилев: Минэнерго защищает систему энергетики от налетов
Цивилев: у Минэнерго построена целая система противодействия налетам на энергетику
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Любые налеты на систему энергетики России влияют на нее, у Минэнерго построена целая система противодействия этому влиянию, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели.
"Любые налеты... сказываются. Но у нас построена целая система, как это можно этому противодействовать. Мы работаем строго по нашей системе. Пока справляемся", - сказал он журналистам.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.