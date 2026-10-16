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Рост энергопотребления на Дальнем Востоке составил почти 5%, заявил Цивилев
Рост энергопотребления на Дальнем Востоке составил почти 5%, заявил Цивилев - 16.10.2026, ПРАЙМ
Рост энергопотребления на Дальнем Востоке составил почти 5%, заявил Цивилев
Рост энергопотребления с начала года на Дальнем Востоке составил почти 5%, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:00+0300
2026-10-16T13:00+0300
2026-10-16T13:01+0300
россия
дальний восток
москва
сергей цивилев
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Рост энергопотребления с начала года на Дальнем Востоке составил почти 5%, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "С начала года в очередной раз фиксируем рост потребления электроэнергии в энергосистемах центра и средней Волги - около 1%, а также Востока - почти 5%", - сказал он в ходе выступления на Российской энергетической неделе. Министр также добавил, что предстоящий отопительный сезон сохраняется прогноз роста потребления во России. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, дальний восток, москва, сергей цивилев
РОССИЯ, Дальний Восток, МОСКВА, Сергей Цивилев
Рост энергопотребления на Дальнем Востоке составил почти 5%, заявил Цивилев
Цивилев: энергопотребление на Дальнем Востоке с начала года выросло почти на 5%
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Рост энергопотребления с начала года на Дальнем Востоке составил почти 5%, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"С начала года в очередной раз фиксируем рост потребления электроэнергии в энергосистемах центра и средней Волги - около 1%, а также Востока - почти 5%", - сказал он в ходе выступления на Российской энергетической неделе.
Министр также добавил, что предстоящий отопительный сезон сохраняется прогноз роста потребления во России.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.