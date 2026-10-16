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Рост энергопотребления на Дальнем Востоке составил почти 5%, заявил Цивилев

Рост энергопотребления на Дальнем Востоке составил почти 5%, заявил Цивилев - 16.10.2026, ПРАЙМ

Рост энергопотребления на Дальнем Востоке составил почти 5%, заявил Цивилев

Рост энергопотребления с начала года на Дальнем Востоке составил почти 5%, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:00+0300

2026-10-16T13:00+0300

2026-10-16T13:01+0300

россия

дальний восток

москва

сергей цивилев

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Рост энергопотребления с начала года на Дальнем Востоке составил почти 5%, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "С начала года в очередной раз фиксируем рост потребления электроэнергии в энергосистемах центра и средней Волги - около 1%, а также Востока - почти 5%", - сказал он в ходе выступления на Российской энергетической неделе. Министр также добавил, что предстоящий отопительный сезон сохраняется прогноз роста потребления во России. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, дальний восток, москва, сергей цивилев