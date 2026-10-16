https://1prime.ru/20261016/tsivilev-874352023.html

В российской энергетике запустили новый инвестиционный цикл, заявил Цивилев

В российской энергетике запустили новый инвестиционный цикл, заявил Цивилев - 16.10.2026, ПРАЙМ

В российской энергетике запустили новый инвестиционный цикл, заявил Цивилев

Новый инвестиционный цикл запущен в российской энергетике, он охватывает все направления - нефть, газ, уголь и электроэнергию, заявил министр энергетики РФ... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:37+0300

2026-10-16T17:37+0300

2026-10-16T17:37+0300

россия

москва

сергей цивилев

владимир путин

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Новый инвестиционный цикл запущен в российской энергетике, он охватывает все направления - нефть, газ, уголь и электроэнергию, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "По поручению президента Владимира Владимировича Путина - он дал поручение запустить новые инвестиционные циклы - министерство энергетики подготовило и приступило к реализации нового инвестиционного цикла в области нефти, в области газа, в области угля и в области электроэнергетики", - сказал Цивилев в рамках РЭН-2026. Все эти инвестиционные циклы, по его словам, совпадают, а по некоторым направлениям даже превышают те задачи, которые предусматривала энергетическая стратегия. Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения в инновационные компании, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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