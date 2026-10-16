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В российской энергетике запустили новый инвестиционный цикл, заявил Цивилев
В российской энергетике запустили новый инвестиционный цикл, заявил Цивилев - 16.10.2026, ПРАЙМ
В российской энергетике запустили новый инвестиционный цикл, заявил Цивилев
Новый инвестиционный цикл запущен в российской энергетике, он охватывает все направления - нефть, газ, уголь и электроэнергию, заявил министр энергетики РФ... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:37+0300
2026-10-16T17:37+0300
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москва
сергей цивилев
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Новый инвестиционный цикл запущен в российской энергетике, он охватывает все направления - нефть, газ, уголь и электроэнергию, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "По поручению президента Владимира Владимировича Путина - он дал поручение запустить новые инвестиционные циклы - министерство энергетики подготовило и приступило к реализации нового инвестиционного цикла в области нефти, в области газа, в области угля и в области электроэнергетики", - сказал Цивилев в рамках РЭН-2026. Все эти инвестиционные циклы, по его словам, совпадают, а по некоторым направлениям даже превышают те задачи, которые предусматривала энергетическая стратегия. Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения в инновационные компании, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, москва, сергей цивилев, владимир путин
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Цивилев, Владимир Путин
В российской энергетике запустили новый инвестиционный цикл, заявил Цивилев
Глава Минэнерго Цивилев: в российской энергетике запущен новый инвестцикл
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Новый инвестиционный цикл запущен в российской энергетике, он охватывает все направления - нефть, газ, уголь и электроэнергию, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"По поручению президента Владимира Владимировича Путина
- он дал поручение запустить новые инвестиционные циклы - министерство энергетики подготовило и приступило к реализации нового инвестиционного цикла в области нефти, в области газа, в области угля и в области электроэнергетики", - сказал Цивилев
в рамках РЭН-2026.
Все эти инвестиционные циклы, по его словам, совпадают, а по некоторым направлениям даже превышают те задачи, которые предусматривала энергетическая стратегия.
Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения в инновационные компании, заявил накануне президент РФ Владимир Путин.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве
14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.