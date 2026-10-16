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Туроператоры не фиксируют заявок на аннуляцию туров в Стамбул после ливней
Туроператоры не фиксируют заявок на аннуляцию туров в Стамбул после ливней - 16.10.2026, ПРАЙМ
Туроператоры не фиксируют заявок на аннуляцию туров в Стамбул после ливней
Российские туроператоры не фиксируют заявок на аннуляцию туров в Стамбул после прошедших там ливней, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:01+0300
2026-10-16T10:01+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские туроператоры не фиксируют заявок на аннуляцию туров в Стамбул после прошедших там ливней, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Объем обрушившихся на Стамбул в среду осадков стал рекордным в современной истории города – выпало в среднем 200 миллиметров осадков, заявил губернатор одноименной провинции Давут Гюль. Прежний рекорд был установлен в сентябре 1981 года - тогда на город пролилось более 136 миллиметров осадков. По данным СМИ, число погибших достигло четырех.
"По информации туроператоров, сильные ливни, обрушившиеся на самый большой город Турции на этой неделе, на туризм не повлияли: аннуляций в связи с непогодой нет", - говорится в сообщении.
По словам коммерческого директора туроператора Tez Tour Воскана Арзуманова, непогода затронула отдельные районы города, расположенные за пределами основных туристических маршрутов. В частности, речь идет о районах Сарыер, Эсенлер и Мертер. А основные туристические районы, где размещаются туристы и проходят наши экскурсионные программы, не пострадали.
"Туристы находятся в безопасности, отдых проходит по плану: трансферы, встречи в аэропорту и экскурсии осуществляются в штатном режиме, без задержек и изменений маршрутов. Дороги, используемые для обслуживания туристов, открыты для движения", - цитирует РСТ Арзуманова.
Последствий ливней для туристов также не наблюдается и оснований для отмены забронированных поездок нет, заключил он.
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туризм, бизнес, россия, стамбул, турция, российский союз туриндустрии, tez tour, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Стамбул, ТУРЦИЯ, Российский союз туриндустрии, Tez Tour, РСТ
Туроператоры не фиксируют заявок на аннуляцию туров в Стамбул после ливней
РСТ: туроператоры не фиксируют заявок на аннуляцию туров в Стамбул после ливней
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские туроператоры не фиксируют заявок на аннуляцию туров в Стамбул после прошедших там ливней, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Объем обрушившихся на Стамбул в среду осадков стал рекордным в современной истории города – выпало в среднем 200 миллиметров осадков, заявил губернатор одноименной провинции Давут Гюль. Прежний рекорд был установлен в сентябре 1981 года - тогда на город пролилось более 136 миллиметров осадков. По данным СМИ, число погибших достигло четырех.
"По информации туроператоров, сильные ливни, обрушившиеся на самый большой город Турции на этой неделе, на туризм не повлияли: аннуляций в связи с непогодой нет", - говорится в сообщении.
По словам коммерческого директора туроператора Tez Tour Воскана Арзуманова, непогода затронула отдельные районы города, расположенные за пределами основных туристических маршрутов. В частности, речь идет о районах Сарыер, Эсенлер и Мертер. А основные туристические районы, где размещаются туристы и проходят наши экскурсионные программы, не пострадали.
"Туристы находятся в безопасности, отдых проходит по плану: трансферы, встречи в аэропорту и экскурсии осуществляются в штатном режиме, без задержек и изменений маршрутов. Дороги, используемые для обслуживания туристов, открыты для движения", - цитирует РСТ Арзуманова.
Последствий ливней для туристов также не наблюдается и оснований для отмены забронированных поездок нет, заключил он.