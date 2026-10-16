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Турция и "Новатэк" обсудили сотрудничество в области поставок СПГ - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Турция и "Новатэк" обсудили сотрудничество в области поставок СПГ
Турция и "Новатэк" обсудили сотрудничество в области поставок СПГ - 16.10.2026, ПРАЙМ
Турция и "Новатэк" обсудили сотрудничество в области поставок СПГ
Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщил в пятницу, что обсудил с председателем совета директоров компании "Новатэк" Леонидом Михельсоном... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:45+0300
2026-10-16T16:45+0300
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россия
турция
москва
леонид михельсон
алексей миллер
новатэк
газпром
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СТАМБУЛ, 16 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщил в пятницу, что обсудил с председателем совета директоров компании "Новатэк" Леонидом Михельсоном потенциальное сотрудничество в области поставок СПГ. Байрактар прибыл в Москву для участия в мероприятиях Российской энергетической недели, сообщил РИА Новости источник в министерстве энергетики Турции. Ранее министр обсудил с Алексеем Миллером сотрудничество Турции с "Газпромом" и его перспективы. "В ходе встречи с Леонидом Михельсоном мы обсудили возможности сотрудничества в сфере СПГ, процессы закупок и события на глобальном энергетическом рынке. Мы продолжим предпринимать стратегические шаги, которые способствуют диверсификации энергоресурсов Турции и усиливают безопасность поставок", - сообщил министр в соцсетях. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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газ, россия, турция, москва, леонид михельсон, алексей миллер, новатэк, газпром
Газ, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Леонид Михельсон, Алексей Миллер, Новатэк, Газпром
16:45 16.10.2026
 
Турция и "Новатэк" обсудили сотрудничество в области поставок СПГ

Министр энергетики Турции Байрактар обсудил с Михельсоном сотрудничество в сфере СПГ

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СТАМБУЛ, 16 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщил в пятницу, что обсудил с председателем совета директоров компании "Новатэк" Леонидом Михельсоном потенциальное сотрудничество в области поставок СПГ.
Байрактар прибыл в Москву для участия в мероприятиях Российской энергетической недели, сообщил РИА Новости источник в министерстве энергетики Турции. Ранее министр обсудил с Алексеем Миллером сотрудничество Турции с "Газпромом" и его перспективы.
"В ходе встречи с Леонидом Михельсоном мы обсудили возможности сотрудничества в сфере СПГ, процессы закупок и события на глобальном энергетическом рынке.
Мы продолжим предпринимать стратегические шаги, которые способствуют диверсификации энергоресурсов Турции и усиливают безопасность поставок", - сообщил министр в соцсетях.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ГазРОССИЯТУРЦИЯМОСКВАЛеонид МихельсонАлексей МиллерНоватэкГазпром
 
 
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