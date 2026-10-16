https://1prime.ru/20261016/turtsija-874347247.html

Турция и "Новатэк" обсудили сотрудничество в области поставок СПГ

Турция и "Новатэк" обсудили сотрудничество в области поставок СПГ - 16.10.2026, ПРАЙМ

Турция и "Новатэк" обсудили сотрудничество в области поставок СПГ

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщил в пятницу, что обсудил с председателем совета директоров компании "Новатэк" Леонидом Михельсоном... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:45+0300

2026-10-16T16:45+0300

2026-10-16T16:45+0300

газ

россия

турция

москва

леонид михельсон

алексей миллер

новатэк

газпром

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874347247.jpg?1792158351

СТАМБУЛ, 16 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщил в пятницу, что обсудил с председателем совета директоров компании "Новатэк" Леонидом Михельсоном потенциальное сотрудничество в области поставок СПГ. Байрактар прибыл в Москву для участия в мероприятиях Российской энергетической недели, сообщил РИА Новости источник в министерстве энергетики Турции. Ранее министр обсудил с Алексеем Миллером сотрудничество Турции с "Газпромом" и его перспективы. "В ходе встречи с Леонидом Михельсоном мы обсудили возможности сотрудничества в сфере СПГ, процессы закупок и события на глобальном энергетическом рынке. Мы продолжим предпринимать стратегические шаги, которые способствуют диверсификации энергоресурсов Турции и усиливают безопасность поставок", - сообщил министр в соцсетях. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

турция

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, турция, москва, леонид михельсон, алексей миллер, новатэк, газпром