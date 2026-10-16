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В Турции выразили сожаление, что "Турецкий поток" не загружен полностью - 16.10.2026, ПРАЙМ
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В Турции выразили сожаление, что "Турецкий поток" не загружен полностью
В Турции выразили сожаление, что "Турецкий поток" не загружен полностью - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Турции выразили сожаление, что "Турецкий поток" не загружен полностью
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар выразил сожаление, что газопровод "Турецкий поток" работает не на полную мощность. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T20:48+0300
2026-10-16T20:49+0300
газ
турция
баку
тбилиси
газопровод "турецкий поток"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874359757.jpg?1792172951
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар выразил сожаление, что газопровод "Турецкий поток" работает не на полную мощность. "К сожалению, сегодня "Турецкий поток" работает не на полную мощность… Нам необходимо использовать все имеющиеся мощности", - сказал Байрактар в ходе сессии Российской энергетической недели "Устойчивость как ответ на геополитические шоки". По словам министра, нефтепроводы Баку - Тбилиси - Джейхан и Ирак - Турция также используются не на полную мощность. Анкара готова предложить соседним рынкам дополнительные объемы нефти для поставок через Турцию на глобальные рынки на фоне перебоев в работе Ормузского пролива. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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газ, турция, баку, тбилиси, газопровод "турецкий поток"
Газ, ТУРЦИЯ, Баку, Тбилиси, Газопровод "Турецкий поток"
20:48 16.10.2026 (обновлено: 20:49 16.10.2026)
 
В Турции выразили сожаление, что "Турецкий поток" не загружен полностью

Байрактар выразил сожаление, что "Турецкий поток" работает не на полную мощность

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар выразил сожаление, что газопровод "Турецкий поток" работает не на полную мощность.
"К сожалению, сегодня "Турецкий поток" работает не на полную мощность… Нам необходимо использовать все имеющиеся мощности", - сказал Байрактар в ходе сессии Российской энергетической недели "Устойчивость как ответ на геополитические шоки".
По словам министра, нефтепроводы Баку - Тбилиси - Джейхан и Ирак - Турция также используются не на полную мощность. Анкара готова предложить соседним рынкам дополнительные объемы нефти для поставок через Турцию на глобальные рынки на фоне перебоев в работе Ормузского пролива.
"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ГазТУРЦИЯБакуТбилисиГазопровод "Турецкий поток"
 
 
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