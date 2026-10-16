https://1prime.ru/20261016/turtsija-874359757.html

В Турции выразили сожаление, что "Турецкий поток" не загружен полностью

В Турции выразили сожаление, что "Турецкий поток" не загружен полностью - 16.10.2026, ПРАЙМ

В Турции выразили сожаление, что "Турецкий поток" не загружен полностью

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар выразил сожаление, что газопровод "Турецкий поток" работает не на полную мощность. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T20:48+0300

2026-10-16T20:48+0300

2026-10-16T20:49+0300

газ

турция

баку

тбилиси

газопровод "турецкий поток"

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар выразил сожаление, что газопровод "Турецкий поток" работает не на полную мощность. "К сожалению, сегодня "Турецкий поток" работает не на полную мощность… Нам необходимо использовать все имеющиеся мощности", - сказал Байрактар в ходе сессии Российской энергетической недели "Устойчивость как ответ на геополитические шоки". По словам министра, нефтепроводы Баку - Тбилиси - Джейхан и Ирак - Турция также используются не на полную мощность. Анкара готова предложить соседним рынкам дополнительные объемы нефти для поставок через Турцию на глобальные рынки на фоне перебоев в работе Ормузского пролива. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

турция

баку

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газ, турция, баку, тбилиси, газопровод "турецкий поток"