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Украина должна выплатить за обслуживание госдолга 6,7 миллиарда долларов - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Украина должна выплатить за обслуживание госдолга 6,7 миллиарда долларов
Украина должна выплатить за обслуживание госдолга 6,7 миллиарда долларов - 16.10.2026, ПРАЙМ
Украина должна выплатить за обслуживание госдолга 6,7 миллиарда долларов
Украина должна выплатить за обслуживание и погашение внешнего государственного долга 6,674 миллиарда долларов в 2027 году, следует из графика платежей... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T06:41+0300
2026-10-16T06:41+0300
финансы
мировая экономика
украина
запад
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Украина должна выплатить за обслуживание и погашение внешнего государственного долга 6,674 миллиарда долларов в 2027 году, следует из графика платежей украинского минфина, который проанализировало РИА Новости. Министерство финансов Украины регулярно публикует график платежей для погашения госдолга страны. В график включены только те выплаты, которые украинский минфин добавил в платежный календарь. Он не отображает полную сумму госдолга Украины, который по итогам августа достиг 215,55 миллиарда долларов. Согласно графику платежей, выплаты Украины в следующем году в счет погашения основной суммы внешнего государственного долга составят 3,335 миллиарда долларов. Еще 3,339 миллиарда долларов страна заплатит за его обслуживание. Таким образом, выплаты Украины по внешнему госдолгу в 2027 году составят 6,674 миллиарда долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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192
40
192
40
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финансы, мировая экономика, украина, запад
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД
06:41 16.10.2026
 
Украина должна выплатить за обслуживание госдолга 6,7 миллиарда долларов

Украина должна выплатить за обслуживание и погашение госдолга 6,674 миллиарда долларов

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Украина должна выплатить за обслуживание и погашение внешнего государственного долга 6,674 миллиарда долларов в 2027 году, следует из графика платежей украинского минфина, который проанализировало РИА Новости.
Министерство финансов Украины регулярно публикует график платежей для погашения госдолга страны. В график включены только те выплаты, которые украинский минфин добавил в платежный календарь. Он не отображает полную сумму госдолга Украины, который по итогам августа достиг 215,55 миллиарда долларов.
Согласно графику платежей, выплаты Украины в следующем году в счет погашения основной суммы внешнего государственного долга составят 3,335 миллиарда долларов. Еще 3,339 миллиарда долларов страна заплатит за его обслуживание. Таким образом, выплаты Украины по внешнему госдолгу в 2027 году составят 6,674 миллиарда долларов.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАЗАПАД
 
 
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