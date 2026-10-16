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Украина должна выплатить за обслуживание госдолга 6,7 миллиарда долларов

Украина должна выплатить за обслуживание госдолга 6,7 миллиарда долларов - 16.10.2026, ПРАЙМ

Украина должна выплатить за обслуживание госдолга 6,7 миллиарда долларов

Украина должна выплатить за обслуживание и погашение внешнего государственного долга 6,674 миллиарда долларов в 2027 году, следует из графика платежей... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T06:41+0300

2026-10-16T06:41+0300

2026-10-16T06:41+0300

финансы

мировая экономика

украина

запад

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Украина должна выплатить за обслуживание и погашение внешнего государственного долга 6,674 миллиарда долларов в 2027 году, следует из графика платежей украинского минфина, который проанализировало РИА Новости. Министерство финансов Украины регулярно публикует график платежей для погашения госдолга страны. В график включены только те выплаты, которые украинский минфин добавил в платежный календарь. Он не отображает полную сумму госдолга Украины, который по итогам августа достиг 215,55 миллиарда долларов. Согласно графику платежей, выплаты Украины в следующем году в счет погашения основной суммы внешнего государственного долга составят 3,335 миллиарда долларов. Еще 3,339 миллиарда долларов страна заплатит за его обслуживание. Таким образом, выплаты Украины по внешнему госдолгу в 2027 году составят 6,674 миллиарда долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

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финансы, мировая экономика, украина, запад