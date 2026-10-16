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ЕС может потратить остатки программы SAFE на дроны для Украины, пишут СМИ - 16.10.2026, ПРАЙМ
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ЕС может потратить остатки программы SAFE на дроны для Украины, пишут СМИ
ЕС может потратить остатки программы SAFE на дроны для Украины, пишут СМИ - 16.10.2026, ПРАЙМ
ЕС может потратить остатки программы SAFE на дроны для Украины, пишут СМИ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Евросовета заявила лидерам стран ЕС, что оставшиеся средства в рамках европейской оборонной инициативы SAFE... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T21:17+0300
2026-10-16T21:17+0300
мировая экономика
финансы
украина
урсула фон дер ляйен
ес
financial times
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Евросовета заявила лидерам стран ЕС, что оставшиеся средства в рамках европейской оборонной инициативы SAFE могут быть потрачены на беспилотники для Украины, сообщает газета Financial Times. "Фон дер Ляйен заявила лидерам (стран ЕС - ред.)... что неизрасходованные кредиты ЕС на оборону в размере 21 миллиарда евро могут быть направлены на финансирование приобретения дронов для Киева", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники. Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.
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мировая экономика, финансы, украина, урсула фон дер ляйен, ес, financial times
Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Financial Times
21:17 16.10.2026
 
ЕС может потратить остатки программы SAFE на дроны для Украины, пишут СМИ

FT: фон дер Ляйен заявила, что остатки программы SAFE могут пойти на БПЛА для Украины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Евросовета заявила лидерам стран ЕС, что оставшиеся средства в рамках европейской оборонной инициативы SAFE могут быть потрачены на беспилотники для Украины, сообщает газета Financial Times.
"Фон дер Ляйен заявила лидерам (стран ЕС - ред.)... что неизрасходованные кредиты ЕС на оборону в размере 21 миллиарда евро могут быть направлены на финансирование приобретения дронов для Киева", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники.
Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.
 
Мировая экономикаФинансыУКРАИНАУрсула фон дер ЛяйенЕСFinancial Times
 
 
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