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ЕС может потратить остатки программы SAFE на дроны для Украины, пишут СМИ
ЕС может потратить остатки программы SAFE на дроны для Украины, пишут СМИ - 16.10.2026, ПРАЙМ
ЕС может потратить остатки программы SAFE на дроны для Украины, пишут СМИ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Евросовета заявила лидерам стран ЕС, что оставшиеся средства в рамках европейской оборонной инициативы SAFE... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T21:17+0300
2026-10-16T21:17+0300
2026-10-16T21:17+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Евросовета заявила лидерам стран ЕС, что оставшиеся средства в рамках европейской оборонной инициативы SAFE могут быть потрачены на беспилотники для Украины, сообщает газета Financial Times. "Фон дер Ляйен заявила лидерам (стран ЕС - ред.)... что неизрасходованные кредиты ЕС на оборону в размере 21 миллиарда евро могут быть направлены на финансирование приобретения дронов для Киева", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники. Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.
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мировая экономика, финансы, украина, урсула фон дер ляйен, ес, financial times
Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Financial Times
ЕС может потратить остатки программы SAFE на дроны для Украины, пишут СМИ
FT: фон дер Ляйен заявила, что остатки программы SAFE могут пойти на БПЛА для Украины
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Евросовета заявила лидерам стран ЕС, что оставшиеся средства в рамках европейской оборонной инициативы SAFE могут быть потрачены на беспилотники для Украины, сообщает газета Financial Times.
"Фон дер Ляйен заявила лидерам (стран ЕС - ред.)... что неизрасходованные кредиты ЕС на оборону в размере 21 миллиарда евро могут быть направлены на финансирование приобретения дронов для Киева", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники.
Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.