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ЕС может потратить остатки программы SAFE на дроны для Украины, пишут СМИ

ЕС может потратить остатки программы SAFE на дроны для Украины, пишут СМИ - 16.10.2026, ПРАЙМ

ЕС может потратить остатки программы SAFE на дроны для Украины, пишут СМИ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Евросовета заявила лидерам стран ЕС, что оставшиеся средства в рамках европейской оборонной инициативы SAFE... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T21:17+0300

2026-10-16T21:17+0300

2026-10-16T21:17+0300

мировая экономика

финансы

украина

урсула фон дер ляйен

ес

financial times

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Евросовета заявила лидерам стран ЕС, что оставшиеся средства в рамках европейской оборонной инициативы SAFE могут быть потрачены на беспилотники для Украины, сообщает газета Financial Times. "Фон дер Ляйен заявила лидерам (стран ЕС - ред.)... что неизрасходованные кредиты ЕС на оборону в размере 21 миллиарда евро могут быть направлены на финансирование приобретения дронов для Киева", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники. Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.

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мировая экономика, финансы, украина, урсула фон дер ляйен, ес, financial times