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Фон дер Ляйен признала, что финансовые потребности Украины продолжат расти

Фон дер Ляйен признала, что финансовые потребности Украины продолжат расти - 16.10.2026, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен признала, что финансовые потребности Украины продолжат расти

Финансовые потребности Украины будут продолжать увеличиваться, несмотря на уже оказываемую масштабную поддержку Евросоюза, который, по утверждению Еврокомиссии, | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T21:53+0300

2026-10-16T21:53+0300

2026-10-16T21:53+0300

мировая экономика

украина

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Финансовые потребности Украины будут продолжать увеличиваться, несмотря на уже оказываемую масштабную поддержку Евросоюза, который, по утверждению Еврокомиссии, обеспечивает 80% всей внешней помощи Киеву, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе. "Европа делает многое, но реальность проста: пока продолжается эта война, финансовые потребности Украины будут продолжать расти", - признала фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции. По ее словам, Евросоюз и его государства-члены в настоящее время обеспечивают 80% внешней помощи Украине, в связи с чем Брюссель рассчитывает на увеличение участия других международных партнеров. "Нам срочно необходимо, чтобы подключились и другие партнеры", - подчеркнула глава Еврокомиссии. Она сообщила, что ЕС уже перечислил почти 16 миллиардов евро по военной части согласованного кредита Украине. Еще 17 миллиардов евро могут быть выделены до конца года при условии выполнения Киевом необходимых реформ. Ранее европейские чиновники сообщили о потребностях Украины в дополнительном финансировании на 2027 год, которые оцениваются примерно в 70 миллиардов евро, несмотря на согласованный кредит ЕС на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. При этом обсуждение дальнейшей помощи на саммите не привело к объявлению нового финансового пакета. Россия неоднократно заявляла, что дальнейшее финансирование и вооружение Киева западными странами затягивает конфликт и препятствует его дипломатическому урегулированию. Москва подчеркивает необходимость устранения первопричин кризиса и учета российских интересов безопасности.

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мировая экономика, украина, урсула фон дер ляйен, ес, ек