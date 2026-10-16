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В Ульяновске и Чебоксарах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В Ульяновске и Чебоксарах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Ульяновске и Чебоксарах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ульяновска и Чебоксар, сообщила Росавиация. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T09:12+0300
2026-10-16T09:12+0300
2026-10-16T09:12+0300
бизнес
ульяновск
росавиация
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ульяновска и Чебоксар, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Ульяновск ("Баратаевка"), Чебоксары. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, ульяновск, росавиация
Бизнес, Ульяновск, Росавиация
В Ульяновске и Чебоксарах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропортах Ульяновска и Чебоксар сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов