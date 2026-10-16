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Уровень газификации в ДВФО почти достиг 30% - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Уровень газификации в ДВФО почти достиг 30%
Уровень газификации в ДВФО почти достиг 30% - 16.10.2026, ПРАЙМ
Уровень газификации в ДВФО почти достиг 30%
Уровень газификации в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) почти достиг 30%, следует из презентации замминистра энергетики России Павла Сорокина на полях... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:10+0300
2026-10-16T13:46+0300
россия
дальний восток
москва
павел сорокин
сергей цивилев
двфо
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Уровень газификации в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) почти достиг 30%, следует из презентации замминистра энергетики России Павла Сорокина на полях Российской энергетической недели. Согласно представленным данным, уровень газификации в ДВФО составляет 28%, в Сибирском федеральном округе - 36%. В тоже время показатель в Центральном округе достигает 88%, в Северо-Кавказском федеральном округе - 87%, в Приволжском и Южном округах по 86%, в Уральском - 79%, в Северо-Западном - 71%. Рост энергопотребления с начала года на Дальнем Востоке составил почти 5%, также заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев ранее в пятницу в ходе выступления на форуме. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, дальний восток, москва, павел сорокин, сергей цивилев, двфо
РОССИЯ, Дальний Восток, МОСКВА, Павел Сорокин, Сергей Цивилев, ДВФО
13:10 16.10.2026 (обновлено: 13:46 16.10.2026)
 
Уровень газификации в ДВФО почти достиг 30%

Сорокин: уровень газификации в ДВФО почти достиг 30%

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Уровень газификации в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) почти достиг 30%, следует из презентации замминистра энергетики России Павла Сорокина на полях Российской энергетической недели.
Согласно представленным данным, уровень газификации в ДВФО составляет 28%, в Сибирском федеральном округе - 36%.
В тоже время показатель в Центральном округе достигает 88%, в Северо-Кавказском федеральном округе - 87%, в Приволжском и Южном округах по 86%, в Уральском - 79%, в Северо-Западном - 71%.
Рост энергопотребления с начала года на Дальнем Востоке составил почти 5%, также заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев ранее в пятницу в ходе выступления на форуме.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯДальний ВостокМОСКВАПавел СорокинСергей ЦивилевДВФО
 
 
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