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Узбекистан и Казахстан завершили переговоры о вступлении в ВТО - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Узбекистан и Казахстан завершили переговоры о вступлении в ВТО
Узбекистан и Казахстан завершили переговоры о вступлении в ВТО - 16.10.2026, ПРАЙМ
Узбекистан и Казахстан завершили переговоры о вступлении в ВТО
Власти Узбекистана завершили с Казахстаном переговоры о вступлении республики во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщил представитель президента страны... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T08:51+0300
2026-10-16T08:51+0300
мировая экономика
узбекистан
казахстан
вто
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ТАШКЕНТ, 16 окт – ПРАЙМ. Власти Узбекистана завершили с Казахстаном переговоры о вступлении республики во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщил представитель президента страны по ВТО Азизбек Урунов. "Узбекистан и Казахстан достигли договоренности о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынки в рамках процесса присоединения Узбекистана к Всемирной торговой организации", - написал Урунов на своей странице в Linkedin. Переговоры были инициированы Казахстаном в феврале этого года. Он добавил, что после завершения необходимых внутренних процедур стороны планируют в ближайшие недели подписать итоговый протокол о завершении переговоров. "Процесс вступления Узбекистана в ВТО переходит в заключительную стадию", - добавил Урунов. Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа для его вступления в ВТО. В июле 2020 года власти Узбекистана, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме возобновили заседания этой группы после почти 15-летнего перерыва. В июне 2022 года начались переговоры узбекской стороны со странами-членами ВТО об условиях вступления в организацию. К настоящему времени завершены переговоры с 34 странами.
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мировая экономика, узбекистан, казахстан, вто
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, ВТО
08:51 16.10.2026
 
Узбекистан и Казахстан завершили переговоры о вступлении в ВТО

Урунов: Узбекистан завершил с Казахстаном переговоры о вступлении в ВТО

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ТАШКЕНТ, 16 окт – ПРАЙМ. Власти Узбекистана завершили с Казахстаном переговоры о вступлении республики во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщил представитель президента страны по ВТО Азизбек Урунов.
"Узбекистан и Казахстан достигли договоренности о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынки в рамках процесса присоединения Узбекистана к Всемирной торговой организации", - написал Урунов на своей странице в Linkedin. Переговоры были инициированы Казахстаном в феврале этого года.
Он добавил, что после завершения необходимых внутренних процедур стороны планируют в ближайшие недели подписать итоговый протокол о завершении переговоров. "Процесс вступления Узбекистана в ВТО переходит в заключительную стадию", - добавил Урунов.
Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа для его вступления в ВТО.
В июле 2020 года власти Узбекистана, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме возобновили заседания этой группы после почти 15-летнего перерыва. В июне 2022 года начались переговоры узбекской стороны со странами-членами ВТО об условиях вступления в организацию. К настоящему времени завершены переговоры с 34 странами.
 
Мировая экономикаУЗБЕКИСТАНКАЗАХСТАНВТО
 
 
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