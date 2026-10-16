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Узбекистан предложит инвесторам 128 инвестиционных блоков - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Узбекистан предложит инвесторам 128 инвестиционных блоков
Узбекистан предложит инвесторам 128 инвестиционных блоков - 16.10.2026, ПРАЙМ
Узбекистан предложит инвесторам 128 инвестиционных блоков
Власти Узбекистана намерены предложить иностранным инвесторам в разработку 128 инвестиционных блоков с предварительными запасами на 5,8 триллиона кубометров... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:18+0300
2026-10-16T14:18+0300
газ
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 окт – ПРАЙМ. Власти Узбекистана намерены предложить иностранным инвесторам в разработку 128 инвестиционных блоков с предварительными запасами на 5,8 триллиона кубометров природного газа и 560 миллионов тонн жидких углеводородов, сообщил пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов. По данным пресс-службы главы государства, в пятницу Мирзиеев проводил открытый диалог с инвесторами в топливно-энергетической сфере. "Для предложения зарубежным партнерам подготовлено еще 128 блоков в других регионах. По предварительным оценкам, их ресурсы составляют 5,8 триллиона кубометров газа и 560 миллионов тонн жидких углеводородов", - написал Асадов в своем Telegram-канале, комментируя ход диалога. Он добавил, что при освоении этих ресурсов основными критериями станут конкуренция, прозрачность и экономическая эффективность проектов. Мощности предприятий нефтегазовой отрасли Узбекистана ранее позволяли обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15-20 лет существенно упало. По итогам 2025 года добыча природного газа в Узбекистане увеличилась на 2,4%, до 42,3 миллиарда кубометров, нефти – снизилась на 8%, до 655,7 тысячи тонн.
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40
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газ, узбекистан
Газ, УЗБЕКИСТАН
14:18 16.10.2026
 
Узбекистан предложит инвесторам 128 инвестиционных блоков

Асадов: Узбекистан предложит иностранным инвесторам 128 инвестблоков с запасами газа

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ТАШКЕНТ, 16 окт – ПРАЙМ. Власти Узбекистана намерены предложить иностранным инвесторам в разработку 128 инвестиционных блоков с предварительными запасами на 5,8 триллиона кубометров природного газа и 560 миллионов тонн жидких углеводородов, сообщил пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов.
По данным пресс-службы главы государства, в пятницу Мирзиеев проводил открытый диалог с инвесторами в топливно-энергетической сфере.
"Для предложения зарубежным партнерам подготовлено еще 128 блоков в других регионах. По предварительным оценкам, их ресурсы составляют 5,8 триллиона кубометров газа и 560 миллионов тонн жидких углеводородов", - написал Асадов в своем Telegram-канале, комментируя ход диалога.
Он добавил, что при освоении этих ресурсов основными критериями станут конкуренция, прозрачность и экономическая эффективность проектов.
Мощности предприятий нефтегазовой отрасли Узбекистана ранее позволяли обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15-20 лет существенно упало. По итогам 2025 года добыча природного газа в Узбекистане увеличилась на 2,4%, до 42,3 миллиарда кубометров, нефти – снизилась на 8%, до 655,7 тысячи тонн.
 
ГазУЗБЕКИСТАН
 
 
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