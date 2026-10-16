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Узбекистан намерен обсудить с партнерами строительство второй АЭС

Узбекистан намерен обсудить с партнерами строительство второй АЭС - 16.10.2026, ПРАЙМ

Узбекистан намерен обсудить с партнерами строительство второй АЭС

Узбекистан намерен обсудить с партнерами строительство второй атомной электростанции (АЭС) в стране, есть также планы по проекту третьей АЭС, заявил президент... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T15:11+0300

2026-10-16T15:11+0300

2026-10-16T15:11+0300

россия

узбекистан

шавкат мирзиеев

росатом

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ТАШКЕНТ, 16 окт – ПРАЙМ. Узбекистан намерен обсудить с партнерами строительство второй атомной электростанции (АЭС) в стране, есть также планы по проекту третьей АЭС, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев. В пятницу Мирзиеев проводит открытый диалог с инвесторами в топливно-энергетической сфере. "Мы снова будем обсуждать строительство второй атомной электростанции с нашими новыми партнерами. Поэтому мы уделяем очень большое внимание атомной электростанции", - сказал Мирзиеев. Президент Узбекистана сообщил, что в Узбекистан в настоящее время увеличивается добыча урана, в эти проекты привлечены большие инвестиции. "Поэтому мы начали строительство первой атомной электростанции, и у нас также есть планы на вторую и третью", - добавил Мирзиеев. В сентябре 2025 года госкорпорация "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в Джизакской области республики. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году.

узбекистан

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россия, узбекистан, шавкат мирзиеев, росатом