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Узбекистан намерен обсудить с партнерами строительство второй АЭС - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Узбекистан намерен обсудить с партнерами строительство второй АЭС
Узбекистан намерен обсудить с партнерами строительство второй АЭС - 16.10.2026, ПРАЙМ
Узбекистан намерен обсудить с партнерами строительство второй АЭС
Узбекистан намерен обсудить с партнерами строительство второй атомной электростанции (АЭС) в стране, есть также планы по проекту третьей АЭС, заявил президент... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:11+0300
2026-10-16T15:11+0300
россия
узбекистан
шавкат мирзиеев
росатом
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874341898.jpg?1792152666
ТАШКЕНТ, 16 окт – ПРАЙМ. Узбекистан намерен обсудить с партнерами строительство второй атомной электростанции (АЭС) в стране, есть также планы по проекту третьей АЭС, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев. В пятницу Мирзиеев проводит открытый диалог с инвесторами в топливно-энергетической сфере. "Мы снова будем обсуждать строительство второй атомной электростанции с нашими новыми партнерами. Поэтому мы уделяем очень большое внимание атомной электростанции", - сказал Мирзиеев. Президент Узбекистана сообщил, что в Узбекистан в настоящее время увеличивается добыча урана, в эти проекты привлечены большие инвестиции. "Поэтому мы начали строительство первой атомной электростанции, и у нас также есть планы на вторую и третью", - добавил Мирзиеев. В сентябре 2025 года госкорпорация "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в Джизакской области республики. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году.
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россия, узбекистан, шавкат мирзиеев, росатом
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев, Росатом
15:11 16.10.2026
 
Узбекистан намерен обсудить с партнерами строительство второй АЭС

Президент Мирзиеев: Узбекистан намерен обсудить с партнерами строительство второй АЭС

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ТАШКЕНТ, 16 окт – ПРАЙМ. Узбекистан намерен обсудить с партнерами строительство второй атомной электростанции (АЭС) в стране, есть также планы по проекту третьей АЭС, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев.
В пятницу Мирзиеев проводит открытый диалог с инвесторами в топливно-энергетической сфере.
"Мы снова будем обсуждать строительство второй атомной электростанции с нашими новыми партнерами. Поэтому мы уделяем очень большое внимание атомной электростанции", - сказал Мирзиеев.
Президент Узбекистана сообщил, что в Узбекистан в настоящее время увеличивается добыча урана, в эти проекты привлечены большие инвестиции. "Поэтому мы начали строительство первой атомной электростанции, и у нас также есть планы на вторую и третью", - добавил Мирзиеев.
В сентябре 2025 года госкорпорация "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в Джизакской области республики. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году.
 
РОССИЯУЗБЕКИСТАНШавкат МирзиеевРосатом
 
 
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