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"Узтекстильпром" и Lamoda обсуждают выпуск новых брендов одежды - 16.10.2026, ПРАЙМ
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"Узтекстильпром" и Lamoda обсуждают выпуск новых брендов одежды
"Узтекстильпром" и Lamoda обсуждают выпуск новых брендов одежды - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Узтекстильпром" и Lamoda обсуждают выпуск новых брендов одежды
Ассоциация "Узтекстильпром" и онлайн-платформа Lamoda обсуждают проект по выпуску новых брендов одежды на базе производственных предприятий Узбекистана,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:37+0300
2026-10-16T14:37+0300
бизнес
россия
узбекистан
ташкент
казахстан
lamoda
снг
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ТАШКЕНТ, 16 окт — ПРАЙМ. Ассоциация "Узтекстильпром" и онлайн-платформа Lamoda обсуждают проект по выпуску новых брендов одежды на базе производственных предприятий Узбекистана, сообщила пресс-служба ассоциации. Заместитель председателя "Узтекстильпрома" Саида Мирхамидова и представители Lamoda рассмотрели в Ташкенте вопросы двустороннего взаимодействия. "Стороны обсудили проект по созданию полноценных высокодоходных брендов на базе производственных предприятий Узбекистана", - говорится в сообщении в Telegram-канале ассоциации. Проект предусматривает разработку востребованных на рынке коллекций с высокой добавленной стоимостью с привлечением рыночных аналитиков, дизайнеров и конструкторов, уточнила пресс-служба. Ожидается, что инициатива позволит текстильным фабрикам в Узбекистане перейти от выполнения заказов к созданию собственных конкурентоспособных брендов и увеличить доходность производства. По итогам встреч стороны договорились продолжить переговоры и проработать механизмы реализации совместных инициатив, добавила пресс-служба. Lamoda – один из крупнейших интернет-магазинов в России и СНГ. Компания также осуществляет деятельность в Казахстане и Белоруссии. Большой популярностью на платформе пользуется широкий ассортимент одежды и обуви популярных моделей.
узбекистан
ташкент
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бизнес, россия, узбекистан, ташкент, казахстан, lamoda, снг
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, КАЗАХСТАН, Lamoda, СНГ
14:37 16.10.2026
 
"Узтекстильпром" и Lamoda обсуждают выпуск новых брендов одежды

"Узтекстильпром" и Lamoda обсуждают проект по выпуску новых брендов одежды в Узбекистане

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ТАШКЕНТ, 16 окт — ПРАЙМ. Ассоциация "Узтекстильпром" и онлайн-платформа Lamoda обсуждают проект по выпуску новых брендов одежды на базе производственных предприятий Узбекистана, сообщила пресс-служба ассоциации.
Заместитель председателя "Узтекстильпрома" Саида Мирхамидова и представители Lamoda рассмотрели в Ташкенте вопросы двустороннего взаимодействия.
"Стороны обсудили проект по созданию полноценных высокодоходных брендов на базе производственных предприятий Узбекистана", - говорится в сообщении в Telegram-канале ассоциации.
Проект предусматривает разработку востребованных на рынке коллекций с высокой добавленной стоимостью с привлечением рыночных аналитиков, дизайнеров и конструкторов, уточнила пресс-служба.
Ожидается, что инициатива позволит текстильным фабрикам в Узбекистане перейти от выполнения заказов к созданию собственных конкурентоспособных брендов и увеличить доходность производства. По итогам встреч стороны договорились продолжить переговоры и проработать механизмы реализации совместных инициатив, добавила пресс-служба.
Lamoda – один из крупнейших интернет-магазинов в России и СНГ. Компания также осуществляет деятельность в Казахстане и Белоруссии. Большой популярностью на платформе пользуется широкий ассортимент одежды и обуви популярных моделей.
 
БизнесРОССИЯУЗБЕКИСТАНТашкентКАЗАХСТАНLamodaСНГ
 
 
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