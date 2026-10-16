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"Ведомости" рассказали о проблемах в процессе банкротства юрлиц - 16.10.2026, ПРАЙМ
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"Ведомости" рассказали о проблемах в процессе банкротства юрлиц
"Ведомости" рассказали о проблемах в процессе банкротства юрлиц - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Ведомости" рассказали о проблемах в процессе банкротства юрлиц
"Пустые" процедуры банкротства, проблемы с применением механизма субординации требований, а также применение общего порядка к компаниям разного масштаба и... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T00:26+0300
2026-10-16T00:26+0300
бизнес
владимир путин
ведомости
верховный суд
вс рф
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Пустые" процедуры банкротства, проблемы с применением механизма субординации требований, а также применение общего порядка к компаниям разного масштаба и имущественного положения осложняют современный процесс банкротства юридических лиц, следует из аналитического доклада "Ведомостей" и Центра по работе с проблемными активами. В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в институт банкротства юрлиц. Основные положения заработают в июле 2027 года. "Значительная часть дел возбуждается в отношении должников, у которых конкурсная масса отсутствует или является несущественной. Процедура не выполняет ни компенсационной, ни реабилитационной функции, несмотря на предусмотренные законом упрощенные процедуры и возможность прекращения дела при отсутствии средств на его финансирование", - сказано в сообщении. Кроме того, отсутствует сегментация: общий порядок банкротства применяется к компаниям разного масштаба и имущественного положения. Предусмотренные специальные и упрощенные режимы недостаточны для небольших и безактивных компаний, считают аналитики. Также проблемой является то, что существующий закон устанавливает сроки отдельных процедур, но не ограничивает общую продолжительность конкурсного производства с учетом продлений. В первом полугодии конкурсное производство в рамках банкротства в среднем достигало 1329 дней, при этом еще в 2020 году - 842 дня. При этом чем дольше процедура банкротства, тем больше со временем обесцениваются активы. Наконец, есть проблемы с применением субординации требований. Экономический смысл этого механизма заключается в том, что контролирующие лица и действовавшие под их влиянием аффилированные кредиторы, предоставлявшие должнику компенсационное финансирование в условиях имущественного кризиса или финансировавшие должника при его заведомой недокапитализации, не должны получать удовлетворение наравне с независимыми кредиторами, понесшими реальный риск. "Институт субординации был сформулирован Верховным судом РФ в обзоре судебной практики, утвержденном Президиумом ВС РФ 29 января 2020 г. Однако в самом законе о банкротстве этот механизм до сих пор отсутствует", - отметили аналитики.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
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бизнес, владимир путин, ведомости, верховный суд, вс рф
Бизнес, Владимир Путин, Ведомости, Верховный суд, ВС РФ
00:26 16.10.2026
 
"Ведомости" рассказали о проблемах в процессе банкротства юрлиц

"Ведомости": "пустые" процедуры банкротства осложняют процесс банкротства юрлиц

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Пустые" процедуры банкротства, проблемы с применением механизма субординации требований, а также применение общего порядка к компаниям разного масштаба и имущественного положения осложняют современный процесс банкротства юридических лиц, следует из аналитического доклада "Ведомостей" и Центра по работе с проблемными активами.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в институт банкротства юрлиц. Основные положения заработают в июле 2027 года.
"Значительная часть дел возбуждается в отношении должников, у которых конкурсная масса отсутствует или является несущественной. Процедура не выполняет ни компенсационной, ни реабилитационной функции, несмотря на предусмотренные законом упрощенные процедуры и возможность прекращения дела при отсутствии средств на его финансирование", - сказано в сообщении.
Кроме того, отсутствует сегментация: общий порядок банкротства применяется к компаниям разного масштаба и имущественного положения. Предусмотренные специальные и упрощенные режимы недостаточны для небольших и безактивных компаний, считают аналитики.
Также проблемой является то, что существующий закон устанавливает сроки отдельных процедур, но не ограничивает общую продолжительность конкурсного производства с учетом продлений. В первом полугодии конкурсное производство в рамках банкротства в среднем достигало 1329 дней, при этом еще в 2020 году - 842 дня. При этом чем дольше процедура банкротства, тем больше со временем обесцениваются активы.
Наконец, есть проблемы с применением субординации требований. Экономический смысл этого механизма заключается в том, что контролирующие лица и действовавшие под их влиянием аффилированные кредиторы, предоставлявшие должнику компенсационное финансирование в условиях имущественного кризиса или финансировавшие должника при его заведомой недокапитализации, не должны получать удовлетворение наравне с независимыми кредиторами, понесшими реальный риск.
"Институт субординации был сформулирован Верховным судом РФ в обзоре судебной практики, утвержденном Президиумом ВС РФ 29 января 2020 г. Однако в самом законе о банкротстве этот механизм до сих пор отсутствует", - отметили аналитики.
 
БизнесВладимир ПутинВедомостиВерховный судВС РФ
 
 
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