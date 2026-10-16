https://1prime.ru/20261016/vedomosti-874312450.html
"Ведомости" рассказали о проблемах в процессе банкротства юрлиц
"Ведомости" рассказали о проблемах в процессе банкротства юрлиц - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Ведомости" рассказали о проблемах в процессе банкротства юрлиц
"Пустые" процедуры банкротства, проблемы с применением механизма субординации требований, а также применение общего порядка к компаниям разного масштаба и... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T00:26+0300
2026-10-16T00:26+0300
2026-10-16T00:26+0300
бизнес
владимир путин
ведомости
верховный суд
вс рф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874312450.jpg?1792099597
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Пустые" процедуры банкротства, проблемы с применением механизма субординации требований, а также применение общего порядка к компаниям разного масштаба и имущественного положения осложняют современный процесс банкротства юридических лиц, следует из аналитического доклада "Ведомостей" и Центра по работе с проблемными активами.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в институт банкротства юрлиц. Основные положения заработают в июле 2027 года.
"Значительная часть дел возбуждается в отношении должников, у которых конкурсная масса отсутствует или является несущественной. Процедура не выполняет ни компенсационной, ни реабилитационной функции, несмотря на предусмотренные законом упрощенные процедуры и возможность прекращения дела при отсутствии средств на его финансирование", - сказано в сообщении.
Кроме того, отсутствует сегментация: общий порядок банкротства применяется к компаниям разного масштаба и имущественного положения. Предусмотренные специальные и упрощенные режимы недостаточны для небольших и безактивных компаний, считают аналитики.
Также проблемой является то, что существующий закон устанавливает сроки отдельных процедур, но не ограничивает общую продолжительность конкурсного производства с учетом продлений. В первом полугодии конкурсное производство в рамках банкротства в среднем достигало 1329 дней, при этом еще в 2020 году - 842 дня. При этом чем дольше процедура банкротства, тем больше со временем обесцениваются активы.
Наконец, есть проблемы с применением субординации требований. Экономический смысл этого механизма заключается в том, что контролирующие лица и действовавшие под их влиянием аффилированные кредиторы, предоставлявшие должнику компенсационное финансирование в условиях имущественного кризиса или финансировавшие должника при его заведомой недокапитализации, не должны получать удовлетворение наравне с независимыми кредиторами, понесшими реальный риск.
"Институт субординации был сформулирован Верховным судом РФ в обзоре судебной практики, утвержденном Президиумом ВС РФ 29 января 2020 г. Однако в самом законе о банкротстве этот механизм до сих пор отсутствует", - отметили аналитики.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, владимир путин, ведомости, верховный суд, вс рф
Бизнес, Владимир Путин, Ведомости, Верховный суд, ВС РФ
"Ведомости" рассказали о проблемах в процессе банкротства юрлиц
"Ведомости": "пустые" процедуры банкротства осложняют процесс банкротства юрлиц
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Пустые" процедуры банкротства, проблемы с применением механизма субординации требований, а также применение общего порядка к компаниям разного масштаба и имущественного положения осложняют современный процесс банкротства юридических лиц, следует из аналитического доклада "Ведомостей" и Центра по работе с проблемными активами.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в институт банкротства юрлиц. Основные положения заработают в июле 2027 года.
"Значительная часть дел возбуждается в отношении должников, у которых конкурсная масса отсутствует или является несущественной. Процедура не выполняет ни компенсационной, ни реабилитационной функции, несмотря на предусмотренные законом упрощенные процедуры и возможность прекращения дела при отсутствии средств на его финансирование", - сказано в сообщении.
Кроме того, отсутствует сегментация: общий порядок банкротства применяется к компаниям разного масштаба и имущественного положения. Предусмотренные специальные и упрощенные режимы недостаточны для небольших и безактивных компаний, считают аналитики.
Также проблемой является то, что существующий закон устанавливает сроки отдельных процедур, но не ограничивает общую продолжительность конкурсного производства с учетом продлений. В первом полугодии конкурсное производство в рамках банкротства в среднем достигало 1329 дней, при этом еще в 2020 году - 842 дня. При этом чем дольше процедура банкротства, тем больше со временем обесцениваются активы.
Наконец, есть проблемы с применением субординации требований. Экономический смысл этого механизма заключается в том, что контролирующие лица и действовавшие под их влиянием аффилированные кредиторы, предоставлявшие должнику компенсационное финансирование в условиях имущественного кризиса или финансировавшие должника при его заведомой недокапитализации, не должны получать удовлетворение наравне с независимыми кредиторами, понесшими реальный риск.
"Институт субординации был сформулирован Верховным судом РФ в обзоре судебной практики, утвержденном Президиумом ВС РФ 29 января 2020 г. Однако в самом законе о банкротстве этот механизм до сих пор отсутствует", - отметили аналитики.