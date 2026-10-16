Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Всемирный банк может предоставить Венесуэле кредит на 5 миллиардов долларов - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/venesuela-874348253.html
Всемирный банк может предоставить Венесуэле кредит на 5 миллиардов долларов
Всемирный банк может предоставить Венесуэле кредит на 5 миллиардов долларов - 16.10.2026, ПРАЙМ
Всемирный банк может предоставить Венесуэле кредит на 5 миллиардов долларов
Всемирный банк может предоставить Венесуэле кредит на сумму до 5 миллиардов долларов, заявила агентству Bloomberg вице-президент организации по региону... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:00+0300
2026-10-16T17:00+0300
финансы
банки
венесуэла
латинская америка
вашингтон
кристалина георгиева
всемирный банк
мвф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874348253.jpg?1792159230
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Всемирный банк может предоставить Венесуэле кредит на сумму до 5 миллиардов долларов, заявила агентству Bloomberg вице-президент организации по региону Латинской Америки и Карибского бассейна Сусана Кордейро Герра. "Всемирный банк может предоставить Венесуэле кредит в размере до 5 миллиардов долларов в течение следующих двух лет, поскольку страна возобновляет отношения с базирующимся в Вашингтоне кредитором", - сказала она агентству. В апреле директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что Международный валютный фонд и Всемирный банк могут разработать программу финансовой помощи Венесуэле на фоне возобновления отношений с властями страны. Последний кредит стране был выдан в 2005 году, уточняет агентство. По словам Герры, сейчас финансовая организация оценивает, как она может поддержать приоритетные задачи Венесуэлы, "если будут подходящие условия". Финансирование может быть направлено на реформы и приоритетные инвестиции в инфраструктуру и социальную сферу. Как заявляет вице-президент, Всемирный банк определил первоначальную сумму в 500 миллионов долларов, сосредоточившись на проектах в сфере водо- и электроснабжения. Он также может предоставить до 2 миллиардов долларов в течение первого года, если Венесуэла погасит задолженность перед другими многосторонними кредиторами. Герра отметила, что сумма в 5 миллиардов будет обеспечена за счет ресурсов, предназначенных как для государственного, так и для частного сектора. Любая поддержка также будет зависеть от одобрения исполнительного совета банка, добавила вице-президент. Кроме того, банк планирует открыть офис в Каракасе до конца года, передает Bloomberg.
венесуэла
латинская америка
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, венесуэла, латинская америка, вашингтон, кристалина георгиева, всемирный банк, мвф
Финансы, Банки, ВЕНЕСУЭЛА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, ВАШИНГТОН, Кристалина Георгиева, Всемирный банк, МВФ
17:00 16.10.2026
 
Всемирный банк может предоставить Венесуэле кредит на 5 миллиардов долларов

Вице-президент ВБ Герра: ВБ может предоставить Венесуэле кредит на $5 млрд

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Всемирный банк может предоставить Венесуэле кредит на сумму до 5 миллиардов долларов, заявила агентству Bloomberg вице-президент организации по региону Латинской Америки и Карибского бассейна Сусана Кордейро Герра.
"Всемирный банк может предоставить Венесуэле кредит в размере до 5 миллиардов долларов в течение следующих двух лет, поскольку страна возобновляет отношения с базирующимся в Вашингтоне кредитором", - сказала она агентству.
В апреле директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что Международный валютный фонд и Всемирный банк могут разработать программу финансовой помощи Венесуэле на фоне возобновления отношений с властями страны.
Последний кредит стране был выдан в 2005 году, уточняет агентство.
По словам Герры, сейчас финансовая организация оценивает, как она может поддержать приоритетные задачи Венесуэлы, "если будут подходящие условия". Финансирование может быть направлено на реформы и приоритетные инвестиции в инфраструктуру и социальную сферу.
Как заявляет вице-президент, Всемирный банк определил первоначальную сумму в 500 миллионов долларов, сосредоточившись на проектах в сфере водо- и электроснабжения. Он также может предоставить до 2 миллиардов долларов в течение первого года, если Венесуэла погасит задолженность перед другими многосторонними кредиторами.
Герра отметила, что сумма в 5 миллиардов будет обеспечена за счет ресурсов, предназначенных как для государственного, так и для частного сектора. Любая поддержка также будет зависеть от одобрения исполнительного совета банка, добавила вице-президент.
Кроме того, банк планирует открыть офис в Каракасе до конца года, передает Bloomberg.
 
ФинансыБанкиВЕНЕСУЭЛАЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАВАШИНГТОНКристалина ГеоргиеваВсемирный банкМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала