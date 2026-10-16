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Всемирный банк может предоставить Венесуэле кредит на 5 миллиардов долларов

Всемирный банк может предоставить Венесуэле кредит на 5 миллиардов долларов - 16.10.2026, ПРАЙМ

Всемирный банк может предоставить Венесуэле кредит на 5 миллиардов долларов

Всемирный банк может предоставить Венесуэле кредит на сумму до 5 миллиардов долларов, заявила агентству Bloomberg вице-президент организации по региону... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:00+0300

2026-10-16T17:00+0300

2026-10-16T17:00+0300

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венесуэла

латинская америка

вашингтон

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всемирный банк

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Всемирный банк может предоставить Венесуэле кредит на сумму до 5 миллиардов долларов, заявила агентству Bloomberg вице-президент организации по региону Латинской Америки и Карибского бассейна Сусана Кордейро Герра. "Всемирный банк может предоставить Венесуэле кредит в размере до 5 миллиардов долларов в течение следующих двух лет, поскольку страна возобновляет отношения с базирующимся в Вашингтоне кредитором", - сказала она агентству. В апреле директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что Международный валютный фонд и Всемирный банк могут разработать программу финансовой помощи Венесуэле на фоне возобновления отношений с властями страны. Последний кредит стране был выдан в 2005 году, уточняет агентство. По словам Герры, сейчас финансовая организация оценивает, как она может поддержать приоритетные задачи Венесуэлы, "если будут подходящие условия". Финансирование может быть направлено на реформы и приоритетные инвестиции в инфраструктуру и социальную сферу. Как заявляет вице-президент, Всемирный банк определил первоначальную сумму в 500 миллионов долларов, сосредоточившись на проектах в сфере водо- и электроснабжения. Он также может предоставить до 2 миллиардов долларов в течение первого года, если Венесуэла погасит задолженность перед другими многосторонними кредиторами. Герра отметила, что сумма в 5 миллиардов будет обеспечена за счет ресурсов, предназначенных как для государственного, так и для частного сектора. Любая поддержка также будет зависеть от одобрения исполнительного совета банка, добавила вице-президент. Кроме того, банк планирует открыть офис в Каракасе до конца года, передает Bloomberg.

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финансы, банки, венесуэла, латинская америка, вашингтон, кристалина георгиева, всемирный банк, мвф