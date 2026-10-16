https://1prime.ru/20261016/vengrija-874332981.html

Венгрия вернулась на второе место по покупкам природного газа у России

Венгрия вернулась на второе место по покупкам природного газа у России - 16.10.2026, ПРАЙМ

Венгрия вернулась на второе место по покупкам природного газа у России

Среди стран Евросоюза Венгрия вернулась на второе место по покупкам природного газа у России, первое место сохранила Франция, выяснило РИА Новости, изучив... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:14+0300

2026-10-16T13:14+0300

2026-10-16T13:14+0300

газ

франция

венгрия

греция

ес

евростат

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874332981.jpg?1792145646

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Среди стран Евросоюза Венгрия вернулась на второе место по покупкам природного газа у России, первое место сохранила Франция, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, по итогам августа текущего года на первом месте по импорту природного газа у России осталась Франция. Это несмотря на снижение поставок на 32% в месячном выражении - до 247,8 миллиона евро. Франция импортирует у России исключительно СПГ. На второе место поднялась Венгрия, импортировавшая только газ по трубе. В месячном выражении его поставки выросли на 34% - до 229,3 миллиона евро. Греция, также закупавшая только трубопроводный газ, увеличила закупки на 35% - до 178,2 миллиона евро и поднялась на третье место. Четвертой стала Болгария с 164,6 миллиона евро, за месяц она увеличила импорт газа по трубе на 39%. Со второго места на пятое в августе опустилась Бельгия, чей импорт СПГ просел на 35% - до 121,2 миллиона евро. Также в августе среди стран ЕС российский газ шел в Нидерланды - 117,3 миллиона евро (за месяц поставки выросли в 3,5 раза), Словакия - 106,5 миллиона (+19%) и Испания - 91,2 миллиона (+17%).

франция

венгрия

греция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, франция, венгрия, греция, ес, евростат