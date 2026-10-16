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Коррекция на рынке

Коррекция на рынке - 16.10.2026, ПРАЙМ

Коррекция на рынке

Российский рынок акций в четверг, 15 октября, снижался: игроки фиксировали прибыль после роста в начале недели, а новых поводов для оптимизма пока не появилось. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T08:57+0300

2026-10-16T08:57+0300

2026-10-16T08:57+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг, 15 октября, снижался: игроки фиксировали прибыль после роста в начале недели, а новых поводов для оптимизма пока не появилось. По состоянию на 19:35 индекс Московской биржи опустился на 1,10%, до 2387,04 пункта, индекс РТС потерял 0,88%, до отметки 897,77 пункта. На долговом рынке индекс государственных облигаций RGBI скорректировался вверх на 0,13%.Рубль ослаб в паре с основными валютами: доллар США подорожал на 0,66%, до 84,01 рубля; евро — на 1,13%, до 94,20 рубля; юань вырос на 0,73%, до 12,53 рубля. Мы ожидаем, что до конца недели курс российской валюты стабилизируется в диапазоне 83–85 рублей за доллар США.Котировки акций "Совкомфлота" выросли на сообщениях о том, что США рассматривают ослабление санкций по отношению к судам "теневого флота". Однако речь идет о возможном разрешении на перевозку "легальной" нефти судами, которые ранее были под санкциями: оно может затронуть сырье и нефтепродукты, не подпадающие под американские ограничения, а не российскую или иранскую нефть.Акции "Самолета" оказались под давлением после того, как агентство "Национальные кредитные рейтинги" вслед за "Аналитическим кредитным рейтинговым агентством" снизило кредитный рейтинг компании с A.ru до BBB.ru и изменило прогноз на "Негативный". Причины заключаются в ухудшении оценки финансового профиля на фоне роста долговой нагрузки компании и ослаблении показателей обслуживания долга, а также снижении показателей рентабельности и структуры фондирования. Кроме того, понижена оценка фактора "Менеджмент и бенефициары", что отражает снижение оценки качества управления рисками, ликвидностью, а также стратегического планирования.Котировки акций "ВУШ Холдинга" снижались после того, как компания понизила ориентиры на 2026 год: выручка кикшеринга теперь ожидается на уровне 13 миллиардов рублей вместо 14 миллиардов рублей, EBITDA — 4,3 миллиарда рублей (ранее — более 4,5 миллиарда рублей) при рентабельности около 33%. Генеральный директор ВУШ объяснил пересмотр медленным восстановлением спроса в России и Содружестве Независимых Государств и задержкой с вводом флота в Латинской Америке. Тем не менее цель удержать соотношение "Чистый долг" / EBITDA ниже трехкратного по итогам 2026 года компания сохранила.Сегодня инвесторы будут следить за операционными результатами "ИКС 5" за третий квартал 2026 года. Также пятница — последний день, чтобы попасть в реестр акционеров "Мать и Дитя", имеющих право на получение дивидендов в размере 38 рублей на акцию (дивидендная доходность 2,8%).Мы ожидаем, что индекс Московской биржи продолжит торговаться в диапазоне 2300–2400 пунктов.Автор: Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"

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Дмитрий Вишневский https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/19/859907914_0:302:2048:2350_100x100_80_0_0_c3606a367eb94a07e7b0272f1930703a.jpg

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Дмитрий Вишневский https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/19/859907914_0:302:2048:2350_100x100_80_0_0_c3606a367eb94a07e7b0272f1930703a.jpg

мнения аналитиков, рынок, торги, латинская америка, сша, ртс, совкомфлот