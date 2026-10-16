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Коррекция на рынке - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Коррекция на рынке
Коррекция на рынке - 16.10.2026, ПРАЙМ
Коррекция на рынке
Российский рынок акций в четверг, 15 октября, снижался: игроки фиксировали прибыль после роста в начале недели, а новых поводов для оптимизма пока не появилось. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T08:57+0300
2026-10-16T08:57+0300
мнения аналитиков
рынок
торги
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сша
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг, 15 октября, снижался: игроки фиксировали прибыль после роста в начале недели, а новых поводов для оптимизма пока не появилось. По состоянию на 19:35 индекс Московской биржи опустился на 1,10%, до 2387,04 пункта, индекс РТС потерял 0,88%, до отметки 897,77 пункта. На долговом рынке индекс государственных облигаций RGBI скорректировался вверх на 0,13%.Рубль ослаб в паре с основными валютами: доллар США подорожал на 0,66%, до 84,01 рубля; евро — на 1,13%, до 94,20 рубля; юань вырос на 0,73%, до 12,53 рубля. Мы ожидаем, что до конца недели курс российской валюты стабилизируется в диапазоне 83–85 рублей за доллар США.Котировки акций "Совкомфлота" выросли на сообщениях о том, что США рассматривают ослабление санкций по отношению к судам "теневого флота". Однако речь идет о возможном разрешении на перевозку "легальной" нефти судами, которые ранее были под санкциями: оно может затронуть сырье и нефтепродукты, не подпадающие под американские ограничения, а не российскую или иранскую нефть.Акции "Самолета" оказались под давлением после того, как агентство "Национальные кредитные рейтинги" вслед за "Аналитическим кредитным рейтинговым агентством" снизило кредитный рейтинг компании с A.ru до BBB.ru и изменило прогноз на "Негативный". Причины заключаются в ухудшении оценки финансового профиля на фоне роста долговой нагрузки компании и ослаблении показателей обслуживания долга, а также снижении показателей рентабельности и структуры фондирования. Кроме того, понижена оценка фактора "Менеджмент и бенефициары", что отражает снижение оценки качества управления рисками, ликвидностью, а также стратегического планирования.Котировки акций "ВУШ Холдинга" снижались после того, как компания понизила ориентиры на 2026 год: выручка кикшеринга теперь ожидается на уровне 13 миллиардов рублей вместо 14 миллиардов рублей, EBITDA — 4,3 миллиарда рублей (ранее — более 4,5 миллиарда рублей) при рентабельности около 33%. Генеральный директор ВУШ объяснил пересмотр медленным восстановлением спроса в России и Содружестве Независимых Государств и задержкой с вводом флота в Латинской Америке. Тем не менее цель удержать соотношение "Чистый долг" / EBITDA ниже трехкратного по итогам 2026 года компания сохранила.Сегодня инвесторы будут следить за операционными результатами "ИКС 5" за третий квартал 2026 года. Также пятница — последний день, чтобы попасть в реестр акционеров "Мать и Дитя", имеющих право на получение дивидендов в размере 38 рублей на акцию (дивидендная доходность 2,8%).Мы ожидаем, что индекс Московской биржи продолжит торговаться в диапазоне 2300–2400 пунктов.Автор: Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
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Дмитрий Вишневский
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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мнения аналитиков, рынок, торги, латинская америка, сша, ртс, совкомфлот
Мнения аналитиков, Рынок, Торги, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, США, РТС, Совкомфлот
08:57 16.10.2026
 
Коррекция на рынке

Аналитик Вишневский: индекс Московской биржи останется в диапазоне 2300-2400 пунктов

Рынок акций РФ продолжает осторожно восстанавливаться после обвала предыдущих недель
Рынок акций РФ продолжает осторожно восстанавливаться после обвала предыдущих недель
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Дмитрий Вишневский _ Цифра брокер
Дмитрий Вишневский
аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг, 15 октября, снижался: игроки фиксировали прибыль после роста в начале недели, а новых поводов для оптимизма пока не появилось. По состоянию на 19:35 индекс Московской биржи опустился на 1,10%, до 2387,04 пункта, индекс РТС потерял 0,88%, до отметки 897,77 пункта. На долговом рынке индекс государственных облигаций RGBI скорректировался вверх на 0,13%.
Рубль ослаб в паре с основными валютами: доллар США подорожал на 0,66%, до 84,01 рубля; евро — на 1,13%, до 94,20 рубля; юань вырос на 0,73%, до 12,53 рубля. Мы ожидаем, что до конца недели курс российской валюты стабилизируется в диапазоне 83–85 рублей за доллар США.
Котировки акций "Совкомфлота" выросли на сообщениях о том, что США рассматривают ослабление санкций по отношению к судам "теневого флота". Однако речь идет о возможном разрешении на перевозку "легальной" нефти судами, которые ранее были под санкциями: оно может затронуть сырье и нефтепродукты, не подпадающие под американские ограничения, а не российскую или иранскую нефть.
Акции "Самолета" оказались под давлением после того, как агентство "Национальные кредитные рейтинги" вслед за "Аналитическим кредитным рейтинговым агентством" снизило кредитный рейтинг компании с A.ru до BBB.ru и изменило прогноз на "Негативный". Причины заключаются в ухудшении оценки финансового профиля на фоне роста долговой нагрузки компании и ослаблении показателей обслуживания долга, а также снижении показателей рентабельности и структуры фондирования. Кроме того, понижена оценка фактора "Менеджмент и бенефициары", что отражает снижение оценки качества управления рисками, ликвидностью, а также стратегического планирования.
Котировки акций "ВУШ Холдинга" снижались после того, как компания понизила ориентиры на 2026 год: выручка кикшеринга теперь ожидается на уровне 13 миллиардов рублей вместо 14 миллиардов рублей, EBITDA — 4,3 миллиарда рублей (ранее — более 4,5 миллиарда рублей) при рентабельности около 33%. Генеральный директор ВУШ объяснил пересмотр медленным восстановлением спроса в России и Содружестве Независимых Государств и задержкой с вводом флота в Латинской Америке. Тем не менее цель удержать соотношение "Чистый долг" / EBITDA ниже трехкратного по итогам 2026 года компания сохранила.
Сегодня инвесторы будут следить за операционными результатами "ИКС 5" за третий квартал 2026 года. Также пятница — последний день, чтобы попасть в реестр акционеров "Мать и Дитя", имеющих право на получение дивидендов в размере 38 рублей на акцию (дивидендная доходность 2,8%).
Мы ожидаем, что индекс Московской биржи продолжит торговаться в диапазоне 2300–2400 пунктов.
Автор: Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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