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Российские семьи стали чаще ездить в Витязево

Российские семьи стали чаще ездить в Витязево - 16.10.2026, ПРАЙМ

Российские семьи стали чаще ездить в Витязево

Российские семьи с детьми стали чаще ездить в Витязево в Краснодарском крае - число бронирований отелей в городе выросло на 22% за год, рассказали РИА Новости в | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T08:17+0300

2026-10-16T08:17+0300

2026-10-16T08:17+0300

бизнес

туризм

россия

краснодарский край

кубань

onetwotrip

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские семьи с детьми стали чаще ездить в Витязево в Краснодарском крае - число бронирований отелей в городе выросло на 22% за год, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "Внутри страны наибольший спрос семей с детьми пришелся на бронирование отелей в Витязево - на 22%. Вторую строчку занял Клин с показателем 21%", - выяснили в сервисе, проанализировав, куда россияне стали чаще возить детей на отдых в 2026 году. Помимо этого, фиксируется рост популярности на другое направление Кубани - Лоо - на 15%, спрос на село Манжерок в Республике Алтай вырос на 14%, а на Завидово в Тверской области - на 13%. Отмечается, что Витязево и Лоо привлекают путешественников мелководьем и развитой курортной средой, что подходит для отдыха с маленькими детьми. При этом рост популярности Клина и Завидово связан с высоким интересом городских жителей к загородному отдыху. Так, благодаря близости к столице семьи могут быстро добраться до природы без утомительных перелетов, получив качественный отдых.

краснодарский край

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бизнес, туризм, россия, краснодарский край, кубань, onetwotrip