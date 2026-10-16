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Российские семьи стали чаще ездить в Витязево - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Российские семьи стали чаще ездить в Витязево
Российские семьи стали чаще ездить в Витязево - 16.10.2026, ПРАЙМ
Российские семьи стали чаще ездить в Витязево
Российские семьи с детьми стали чаще ездить в Витязево в Краснодарском крае - число бронирований отелей в городе выросло на 22% за год, рассказали РИА Новости в | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T08:17+0300
2026-10-16T08:17+0300
бизнес
туризм
россия
краснодарский край
кубань
onetwotrip
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские семьи с детьми стали чаще ездить в Витязево в Краснодарском крае - число бронирований отелей в городе выросло на 22% за год, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "Внутри страны наибольший спрос семей с детьми пришелся на бронирование отелей в Витязево - на 22%. Вторую строчку занял Клин с показателем 21%", - выяснили в сервисе, проанализировав, куда россияне стали чаще возить детей на отдых в 2026 году. Помимо этого, фиксируется рост популярности на другое направление Кубани - Лоо - на 15%, спрос на село Манжерок в Республике Алтай вырос на 14%, а на Завидово в Тверской области - на 13%. Отмечается, что Витязево и Лоо привлекают путешественников мелководьем и развитой курортной средой, что подходит для отдыха с маленькими детьми. При этом рост популярности Клина и Завидово связан с высоким интересом городских жителей к загородному отдыху. Так, благодаря близости к столице семьи могут быстро добраться до природы без утомительных перелетов, получив качественный отдых.
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бизнес, туризм, россия, краснодарский край, кубань, onetwotrip
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Краснодарский край, КУБАНЬ, OneTwoTrip
08:17 16.10.2026
 
Российские семьи стали чаще ездить в Витязево

OneTwoTrip: семьи с детьми стали чаще ездить в Витязево на Кубани

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские семьи с детьми стали чаще ездить в Витязево в Краснодарском крае - число бронирований отелей в городе выросло на 22% за год, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
"Внутри страны наибольший спрос семей с детьми пришелся на бронирование отелей в Витязево - на 22%. Вторую строчку занял Клин с показателем 21%", - выяснили в сервисе, проанализировав, куда россияне стали чаще возить детей на отдых в 2026 году.
Помимо этого, фиксируется рост популярности на другое направление Кубани - Лоо - на 15%, спрос на село Манжерок в Республике Алтай вырос на 14%, а на Завидово в Тверской области - на 13%.
Отмечается, что Витязево и Лоо привлекают путешественников мелководьем и развитой курортной средой, что подходит для отдыха с маленькими детьми.
При этом рост популярности Клина и Завидово связан с высоким интересом городских жителей к загородному отдыху. Так, благодаря близости к столице семьи могут быстро добраться до природы без утомительных перелетов, получив качественный отдых.
 
БизнесТуризмРОССИЯКраснодарский крайКУБАНЬOneTwoTrip
 
 
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