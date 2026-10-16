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Турция взяла под контроль кризис с инвестфондами, заявил Эрдоган
Турция взяла под контроль кризис с инвестфондами, заявил Эрдоган - 16.10.2026, ПРАЙМ
Турция взяла под контроль кризис с инвестфондами, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти взяли под контроль ситуацию на рынке инвестфондов, подчеркнув, что приоритетами являются возврат... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T19:50+0300
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АНКАРА, 16 окт - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти взяли под контроль ситуацию на рынке инвестфондов, подчеркнув, что приоритетами являются возврат средств инвесторам, привлечение к ответственности лиц, получивших незаконную прибыль, и защита рынка от негативных последствий расследования. "С 17 сентября мы решительными шагами взяли ситуацию под контроль. Мы оперативно создали наделенный всеми необходимыми полномочиями Координационный совет по фондам. Мы проводим эту операцию с точностью хирурга, решая вопрос решительными, осторожными и предельно выверенными действиями наиболее справедливым образом", - заявил Эрдоган на мероприятии Турецкой ассамблеи экспортеров, посвященном 13-й Неделе инноваций. По словам президента, одна из главных задач властей - обеспечить возврат средств инвесторам в фондах, в отношении которых принято решение о ликвидации. Эрдоган сообщил, что выплаты в рамках обычной процедуры ликвидации начались на прошлой неделе и продолжаются без проблем. Промежуточные выплаты в рамках чрезвычайной ликвидации, по его словам, начнутся после принятия соответствующего законопроекта парламентом. Вторым приоритетом президент назвал привлечение к ответственности в соответствии с законом тех, кто получил необоснованную прибыль посредством манипуляций. Он отметил, что расследования углубляются с учетом новых сведений и признаний. Третья задача, по словам Эрдогана, заключается в том, чтобы урегулировать ситуацию без ущерба для рынков капитала страны, четко разграничивая инвесторов и тех, кто воспользовался рыночными манипуляциями. В сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта 2025 года. Поводом стали проблемы инвестиционных фондов, значительная часть активов которых была сосредоточена в низколиквидных акциях. При массовом выводе средств управляющим пришлось продавать более ликвидные бумаги, что усилило давление на рынок. Прокуратура Стамбула проводит расследование в связи с операциями на рынке капитала. Оно привело к задержаниям и арестам ряда руководителей инвестиционных и управляющих компаний. По данным турецких властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. В этих фондах насчитывалось около 456 тысяч уникальных инвесторов, а совокупный объем активов приближался к 18 миллиардам долларов.
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финансы, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, bist 100
Финансы, ТУРЦИЯ, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, BIST 100
Турция взяла под контроль кризис с инвестфондами, заявил Эрдоган
Эрдоган: власти Турции взяли под контроль ситуацию на рынке инвестфондов
АНКАРА, 16 окт - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти взяли под контроль ситуацию на рынке инвестфондов, подчеркнув, что приоритетами являются возврат средств инвесторам, привлечение к ответственности лиц, получивших незаконную прибыль, и защита рынка от негативных последствий расследования.
"С 17 сентября мы решительными шагами взяли ситуацию под контроль. Мы оперативно создали наделенный всеми необходимыми полномочиями Координационный совет по фондам. Мы проводим эту операцию с точностью хирурга, решая вопрос решительными, осторожными и предельно выверенными действиями наиболее справедливым образом", - заявил Эрдоган на мероприятии Турецкой ассамблеи экспортеров, посвященном 13-й Неделе инноваций.
По словам президента, одна из главных задач властей - обеспечить возврат средств инвесторам в фондах, в отношении которых принято решение о ликвидации. Эрдоган сообщил, что выплаты в рамках обычной процедуры ликвидации начались на прошлой неделе и продолжаются без проблем. Промежуточные выплаты в рамках чрезвычайной ликвидации, по его словам, начнутся после принятия соответствующего законопроекта парламентом.
Вторым приоритетом президент назвал привлечение к ответственности в соответствии с законом тех, кто получил необоснованную прибыль посредством манипуляций. Он отметил, что расследования углубляются с учетом новых сведений и признаний.
Третья задача, по словам Эрдогана, заключается в том, чтобы урегулировать ситуацию без ущерба для рынков капитала страны, четко разграничивая инвесторов и тех, кто воспользовался рыночными манипуляциями.
В сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта 2025 года. Поводом стали проблемы инвестиционных фондов, значительная часть активов которых была сосредоточена в низколиквидных акциях.
При массовом выводе средств управляющим пришлось продавать более ликвидные бумаги, что усилило давление на рынок. Прокуратура Стамбула проводит расследование в связи с операциями на рынке капитала. Оно привело к задержаниям и арестам ряда руководителей инвестиционных и управляющих компаний.
По данным турецких властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. В этих фондах насчитывалось около 456 тысяч уникальных инвесторов, а совокупный объем активов приближался к 18 миллиардам долларов.