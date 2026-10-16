https://1prime.ru/20261016/vlasti-874357288.html

Турция взяла под контроль кризис с инвестфондами, заявил Эрдоган

Турция взяла под контроль кризис с инвестфондами, заявил Эрдоган - 16.10.2026, ПРАЙМ

Турция взяла под контроль кризис с инвестфондами, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти взяли под контроль ситуацию на рынке инвестфондов, подчеркнув, что приоритетами являются возврат... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T19:50+0300

2026-10-16T19:50+0300

2026-10-16T19:53+0300

финансы

турция

стамбул

реджеп тайип эрдоган

bist 100

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874357288.jpg?1792169611

АНКАРА, 16 окт - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти взяли под контроль ситуацию на рынке инвестфондов, подчеркнув, что приоритетами являются возврат средств инвесторам, привлечение к ответственности лиц, получивших незаконную прибыль, и защита рынка от негативных последствий расследования. "С 17 сентября мы решительными шагами взяли ситуацию под контроль. Мы оперативно создали наделенный всеми необходимыми полномочиями Координационный совет по фондам. Мы проводим эту операцию с точностью хирурга, решая вопрос решительными, осторожными и предельно выверенными действиями наиболее справедливым образом", - заявил Эрдоган на мероприятии Турецкой ассамблеи экспортеров, посвященном 13-й Неделе инноваций. По словам президента, одна из главных задач властей - обеспечить возврат средств инвесторам в фондах, в отношении которых принято решение о ликвидации. Эрдоган сообщил, что выплаты в рамках обычной процедуры ликвидации начались на прошлой неделе и продолжаются без проблем. Промежуточные выплаты в рамках чрезвычайной ликвидации, по его словам, начнутся после принятия соответствующего законопроекта парламентом. Вторым приоритетом президент назвал привлечение к ответственности в соответствии с законом тех, кто получил необоснованную прибыль посредством манипуляций. Он отметил, что расследования углубляются с учетом новых сведений и признаний. Третья задача, по словам Эрдогана, заключается в том, чтобы урегулировать ситуацию без ущерба для рынков капитала страны, четко разграничивая инвесторов и тех, кто воспользовался рыночными манипуляциями. В сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта 2025 года. Поводом стали проблемы инвестиционных фондов, значительная часть активов которых была сосредоточена в низколиквидных акциях. При массовом выводе средств управляющим пришлось продавать более ликвидные бумаги, что усилило давление на рынок. Прокуратура Стамбула проводит расследование в связи с операциями на рынке капитала. Оно привело к задержаниям и арестам ряда руководителей инвестиционных и управляющих компаний. По данным турецких властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. В этих фондах насчитывалось около 456 тысяч уникальных инвесторов, а совокупный объем активов приближался к 18 миллиардам долларов.

турция

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, bist 100