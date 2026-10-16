Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Цюриха будет заправлять самолеты из резервов топлива - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/vlasti-874364295.html
Аэропорт Цюриха будет заправлять самолеты из резервов топлива
Аэропорт Цюриха будет заправлять самолеты из резервов топлива - 16.10.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Цюриха будет заправлять самолеты из резервов топлива
Власти Швейцарии разрешили администрации аэропорта Цюриха – главного транспортного хаба страны - заправлять самолеты из резервов топлива на фоне перебоев в его... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T22:58+0300
2026-10-16T23:03+0300
бизнес
швейцария
германия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874364295.jpg?1792181002
ЖЕНЕВА, 16 окт – ПРАЙМ. Власти Швейцарии разрешили администрации аэропорта Цюриха – главного транспортного хаба страны - заправлять самолеты из резервов топлива на фоне перебоев в его поставках, сообщил кабмин конфедерации. "Из-за значительных отмен и задержек в железнодорожных грузовых перевозках в аэропорту Цюриха может возникнуть дефицит авиационного топлива. Чтобы обеспечить бесперебойность поставок, уполномоченный по вопросам экономического снабжения страны временно разрешил использовать ограниченные объемы из обязательных резервов", - говорится в заявлении правительства. Уточняется, что в период с 15 октября по 1 ноября из этих запасов можно будет изъять до 30 тысяч кубических метров топлива, что составляет 6,5%. Задержки касаются в особенности поставок, идущих со стороны Германии. Из-за низкого уровня воды в Рейне перевозки других грузов были перенаправлены на железнодорожную сеть, которая и без того работает с предельной нагрузкой, указали в кабмине. "В результате сорванные поставки невозможно компенсировать в установленные сроки. Без принятия дополнительных мер имеющихся в аэропорту Цюриха запасов будет недостаточно для покрытия дефицита, возникшего из-за недостачи допоставок", - отмечается в заявлении. Власти таким образом намерены предотвратить надвигающийся дефицит. "Ситуация со снабжением Швейцарии бензином, дизельным топливом и жидким котельным топливом несколько ухудшилась по сравнению с предыдущей неделей, однако поставки по-прежнему обеспечены", - заверили в кабмине.
швейцария
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, швейцария, германия
Бизнес, ШВЕЙЦАРИЯ, ГЕРМАНИЯ
22:58 16.10.2026 (обновлено: 23:03 16.10.2026)
 
Аэропорт Цюриха будет заправлять самолеты из резервов топлива

Власти Швейцарии разрешили аэропорту Цюриха заправлять самолеты из резервов топлива

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 16 окт – ПРАЙМ. Власти Швейцарии разрешили администрации аэропорта Цюриха – главного транспортного хаба страны - заправлять самолеты из резервов топлива на фоне перебоев в его поставках, сообщил кабмин конфедерации.
"Из-за значительных отмен и задержек в железнодорожных грузовых перевозках в аэропорту Цюриха может возникнуть дефицит авиационного топлива. Чтобы обеспечить бесперебойность поставок, уполномоченный по вопросам экономического снабжения страны временно разрешил использовать ограниченные объемы из обязательных резервов", - говорится в заявлении правительства.
Уточняется, что в период с 15 октября по 1 ноября из этих запасов можно будет изъять до 30 тысяч кубических метров топлива, что составляет 6,5%.
Задержки касаются в особенности поставок, идущих со стороны Германии. Из-за низкого уровня воды в Рейне перевозки других грузов были перенаправлены на железнодорожную сеть, которая и без того работает с предельной нагрузкой, указали в кабмине.
"В результате сорванные поставки невозможно компенсировать в установленные сроки. Без принятия дополнительных мер имеющихся в аэропорту Цюриха запасов будет недостаточно для покрытия дефицита, возникшего из-за недостачи допоставок", - отмечается в заявлении.
Власти таким образом намерены предотвратить надвигающийся дефицит.
"Ситуация со снабжением Швейцарии бензином, дизельным топливом и жидким котельным топливом несколько ухудшилась по сравнению с предыдущей неделей, однако поставки по-прежнему обеспечены", - заверили в кабмине.
 
БизнесШВЕЙЦАРИЯГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала