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Аэропорт Цюриха будет заправлять самолеты из резервов топлива
Аэропорт Цюриха будет заправлять самолеты из резервов топлива - 16.10.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Цюриха будет заправлять самолеты из резервов топлива
Власти Швейцарии разрешили администрации аэропорта Цюриха – главного транспортного хаба страны - заправлять самолеты из резервов топлива на фоне перебоев в его... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T22:58+0300
2026-10-16T22:58+0300
2026-10-16T23:03+0300
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ЖЕНЕВА, 16 окт – ПРАЙМ. Власти Швейцарии разрешили администрации аэропорта Цюриха – главного транспортного хаба страны - заправлять самолеты из резервов топлива на фоне перебоев в его поставках, сообщил кабмин конфедерации. "Из-за значительных отмен и задержек в железнодорожных грузовых перевозках в аэропорту Цюриха может возникнуть дефицит авиационного топлива. Чтобы обеспечить бесперебойность поставок, уполномоченный по вопросам экономического снабжения страны временно разрешил использовать ограниченные объемы из обязательных резервов", - говорится в заявлении правительства. Уточняется, что в период с 15 октября по 1 ноября из этих запасов можно будет изъять до 30 тысяч кубических метров топлива, что составляет 6,5%. Задержки касаются в особенности поставок, идущих со стороны Германии. Из-за низкого уровня воды в Рейне перевозки других грузов были перенаправлены на железнодорожную сеть, которая и без того работает с предельной нагрузкой, указали в кабмине. "В результате сорванные поставки невозможно компенсировать в установленные сроки. Без принятия дополнительных мер имеющихся в аэропорту Цюриха запасов будет недостаточно для покрытия дефицита, возникшего из-за недостачи допоставок", - отмечается в заявлении. Власти таким образом намерены предотвратить надвигающийся дефицит. "Ситуация со снабжением Швейцарии бензином, дизельным топливом и жидким котельным топливом несколько ухудшилась по сравнению с предыдущей неделей, однако поставки по-прежнему обеспечены", - заверили в кабмине.
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бизнес, швейцария, германия
Бизнес, ШВЕЙЦАРИЯ, ГЕРМАНИЯ
Аэропорт Цюриха будет заправлять самолеты из резервов топлива
Власти Швейцарии разрешили аэропорту Цюриха заправлять самолеты из резервов топлива
ЖЕНЕВА, 16 окт – ПРАЙМ. Власти Швейцарии разрешили администрации аэропорта Цюриха – главного транспортного хаба страны - заправлять самолеты из резервов топлива на фоне перебоев в его поставках, сообщил кабмин конфедерации.
"Из-за значительных отмен и задержек в железнодорожных грузовых перевозках в аэропорту Цюриха может возникнуть дефицит авиационного топлива. Чтобы обеспечить бесперебойность поставок, уполномоченный по вопросам экономического снабжения страны временно разрешил использовать ограниченные объемы из обязательных резервов", - говорится в заявлении правительства.
Уточняется, что в период с 15 октября по 1 ноября из этих запасов можно будет изъять до 30 тысяч кубических метров топлива, что составляет 6,5%.
Задержки касаются в особенности поставок, идущих со стороны Германии. Из-за низкого уровня воды в Рейне перевозки других грузов были перенаправлены на железнодорожную сеть, которая и без того работает с предельной нагрузкой, указали в кабмине.
"В результате сорванные поставки невозможно компенсировать в установленные сроки. Без принятия дополнительных мер имеющихся в аэропорту Цюриха запасов будет недостаточно для покрытия дефицита, возникшего из-за недостачи допоставок", - отмечается в заявлении.
Власти таким образом намерены предотвратить надвигающийся дефицит.
"Ситуация со снабжением Швейцарии бензином, дизельным топливом и жидким котельным топливом несколько ухудшилась по сравнению с предыдущей неделей, однако поставки по-прежнему обеспечены", - заверили в кабмине.