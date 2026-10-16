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Аэропорт Цюриха будет заправлять самолеты из резервов топлива

Аэропорт Цюриха будет заправлять самолеты из резервов топлива - 16.10.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Цюриха будет заправлять самолеты из резервов топлива

Власти Швейцарии разрешили администрации аэропорта Цюриха – главного транспортного хаба страны - заправлять самолеты из резервов топлива на фоне перебоев в его... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T22:58+0300

2026-10-16T22:58+0300

2026-10-16T23:03+0300

бизнес

швейцария

германия

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ЖЕНЕВА, 16 окт – ПРАЙМ. Власти Швейцарии разрешили администрации аэропорта Цюриха – главного транспортного хаба страны - заправлять самолеты из резервов топлива на фоне перебоев в его поставках, сообщил кабмин конфедерации. "Из-за значительных отмен и задержек в железнодорожных грузовых перевозках в аэропорту Цюриха может возникнуть дефицит авиационного топлива. Чтобы обеспечить бесперебойность поставок, уполномоченный по вопросам экономического снабжения страны временно разрешил использовать ограниченные объемы из обязательных резервов", - говорится в заявлении правительства. Уточняется, что в период с 15 октября по 1 ноября из этих запасов можно будет изъять до 30 тысяч кубических метров топлива, что составляет 6,5%. Задержки касаются в особенности поставок, идущих со стороны Германии. Из-за низкого уровня воды в Рейне перевозки других грузов были перенаправлены на железнодорожную сеть, которая и без того работает с предельной нагрузкой, указали в кабмине. "В результате сорванные поставки невозможно компенсировать в установленные сроки. Без принятия дополнительных мер имеющихся в аэропорту Цюриха запасов будет недостаточно для покрытия дефицита, возникшего из-за недостачи допоставок", - отмечается в заявлении. Власти таким образом намерены предотвратить надвигающийся дефицит. "Ситуация со снабжением Швейцарии бензином, дизельным топливом и жидким котельным топливом несколько ухудшилась по сравнению с предыдущей неделей, однако поставки по-прежнему обеспечены", - заверили в кабмине.

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бизнес, швейцария, германия