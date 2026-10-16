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Вокзал РЖД в Курске открылся после капремонта - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Вокзал РЖД в Курске открылся после капремонта
Вокзал РЖД в Курске открылся после капремонта - 16.10.2026, ПРАЙМ
Вокзал РЖД в Курске открылся после капремонта
РЖД открыли после капитального ремонта вокзал в городе Курск, передает корреспондент РИА Новости. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:55+0300
2026-10-16T11:59+0300
бизнес
олег белозеров
александр хинштейн
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. РЖД открыли после капитального ремонта вокзал в городе Курск, передает корреспондент РИА Новости. РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира. Вокзал в Курске открыт в режиме телемоста в рамках мероприятия с участием гендиректора РЖД Олега Белозерова и губернатора Курской области Александра Хинштейна. "Завершен ремонт пассажирского пространства первого и цокольного этажей. Фасад отреставрирован с сохранением исторического облика. Обновлены основные залы и вестибюли, восстановлены элементы интерьеров", - говорится в материалах РЖД. Кроме того, на первом этаже отремонтированы зал Воинской славы (230 квадратных метров), южная галерея (200 квадратных метров), южный, северный и центральный вестибюли, кассовый зал, северный зал, зал для маломобильных пассажиров, фуд-корт. На цокольном этаже обновлены санитарные комнаты, пассажирские и технологические помещения с устройством касс автовокзала, тоннель и спуски с платформ. В тоннеле — теплый контур с выносом зоны досмотра. Выполнены работы по слаботочным и электрическим системам, сантехнические работы и отделка; заменено гранитное покрытие пола, восстановлен питьевой фонтан, отреставрированы лепнина и дубовые двери.
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бизнес, олег белозеров, александр хинштейн, ржд
Бизнес, Олег Белозеров, Александр Хинштейн, РЖД
11:55 16.10.2026 (обновлено: 11:59 16.10.2026)
 
Вокзал РЖД в Курске открылся после капремонта

РЖД открыли после капитального ремонта вокзал в Курске

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. РЖД открыли после капитального ремонта вокзал в городе Курск, передает корреспондент РИА Новости.
РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира. Вокзал в Курске открыт в режиме телемоста в рамках мероприятия с участием гендиректора РЖД Олега Белозерова и губернатора Курской области Александра Хинштейна.
"Завершен ремонт пассажирского пространства первого и цокольного этажей. Фасад отреставрирован с сохранением исторического облика. Обновлены основные залы и вестибюли, восстановлены элементы интерьеров", - говорится в материалах РЖД.
Кроме того, на первом этаже отремонтированы зал Воинской славы (230 квадратных метров), южная галерея (200 квадратных метров), южный, северный и центральный вестибюли, кассовый зал, северный зал, зал для маломобильных пассажиров, фуд-корт.
На цокольном этаже обновлены санитарные комнаты, пассажирские и технологические помещения с устройством касс автовокзала, тоннель и спуски с платформ. В тоннеле — теплый контур с выносом зоны досмотра.
Выполнены работы по слаботочным и электрическим системам, сантехнические работы и отделка; заменено гранитное покрытие пола, восстановлен питьевой фонтан, отреставрированы лепнина и дубовые двери.
 
БизнесОлег БелозеровАлександр ХинштейнРЖД
 
 
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