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Время посадки в "Ласточках" по биометрии сократилось до 15 с 30 секунд - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Время посадки в "Ласточках" по биометрии сократилось до 15 с 30 секунд
Время посадки в "Ласточках" по биометрии сократилось до 15 с 30 секунд - 16.10.2026, ПРАЙМ
Время посадки в "Ласточках" по биометрии сократилось до 15 с 30 секунд
Время посадки пассажиров в поезда "Ласточка" по биометрии в России сократилось до 15 с 30 секунд, следует из материалов РЖД, с которыми ознакомилось РИА... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:36+0300
2026-10-16T11:40+0300
бизнес
россия
нижний новгород
иваново
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. Время посадки пассажиров в поезда "Ласточка" по биометрии в России сократилось до 15 с 30 секунд, следует из материалов РЖД, с которыми ознакомилось РИА Новости. РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира. "РЖД совместно с Центром биометрических технологий внедряют посадку пассажиров по биометрии. На "Ласточках" за шесть месяцев время идентификации и посадки сократили с 30 до 15 секунд", - написано в материалах. Это, отмечают РЖД, близко к скорости посадки, когда проводник сам вводит паспортные данные в терминал для сверки данных и проверки билета. Возможность посадки в поезд по биометрии в пилотом режиме появилась в России в апреле 2026 года на ряде "Ласточек". В настоящее время эта опция работает на начальных станциях этих поездов, курсирующих по маршрутам Москва-Кострома, Москва-Иваново, Москва-Нижний Новгород, Нижний Новгород – Иваново и Нижний Новгород – Киров. РЖД в октябре начали тестирование посадки по биометрии в "Сапсанах" на отдельных группах пассажиров. Для всех пассажиров эта опция заработает в 2027 году.
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бизнес, россия, нижний новгород, иваново, ржд
Бизнес, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Иваново, РЖД
11:36 16.10.2026 (обновлено: 11:40 16.10.2026)
 
Время посадки в "Ласточках" по биометрии сократилось до 15 с 30 секунд

РЖД: время посадки в "Ласточках" по биометрии сократилось до 15 с 30 секунд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. Время посадки пассажиров в поезда "Ласточка" по биометрии в России сократилось до 15 с 30 секунд, следует из материалов РЖД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира.
"РЖД совместно с Центром биометрических технологий внедряют посадку пассажиров по биометрии. На "Ласточках" за шесть месяцев время идентификации и посадки сократили с 30 до 15 секунд", - написано в материалах.
Это, отмечают РЖД, близко к скорости посадки, когда проводник сам вводит паспортные данные в терминал для сверки данных и проверки билета.
Возможность посадки в поезд по биометрии в пилотом режиме появилась в России в апреле 2026 года на ряде "Ласточек". В настоящее время эта опция работает на начальных станциях этих поездов, курсирующих по маршрутам Москва-Кострома, Москва-Иваново, Москва-Нижний Новгород, Нижний Новгород – Иваново и Нижний Новгород – Киров.
РЖД в октябре начали тестирование посадки по биометрии в "Сапсанах" на отдельных группах пассажиров. Для всех пассажиров эта опция заработает в 2027 году.
 
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