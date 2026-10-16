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Время посадки в "Ласточках" по биометрии сократилось до 15 с 30 секунд

Время посадки в "Ласточках" по биометрии сократилось до 15 с 30 секунд - 16.10.2026, ПРАЙМ

Время посадки в "Ласточках" по биометрии сократилось до 15 с 30 секунд

Время посадки пассажиров в поезда "Ласточка" по биометрии в России сократилось до 15 с 30 секунд, следует из материалов РЖД, с которыми ознакомилось РИА... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T11:36+0300

2026-10-16T11:36+0300

2026-10-16T11:40+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. Время посадки пассажиров в поезда "Ласточка" по биометрии в России сократилось до 15 с 30 секунд, следует из материалов РЖД, с которыми ознакомилось РИА Новости. РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира. "РЖД совместно с Центром биометрических технологий внедряют посадку пассажиров по биометрии. На "Ласточках" за шесть месяцев время идентификации и посадки сократили с 30 до 15 секунд", - написано в материалах. Это, отмечают РЖД, близко к скорости посадки, когда проводник сам вводит паспортные данные в терминал для сверки данных и проверки билета. Возможность посадки в поезд по биометрии в пилотом режиме появилась в России в апреле 2026 года на ряде "Ласточек". В настоящее время эта опция работает на начальных станциях этих поездов, курсирующих по маршрутам Москва-Кострома, Москва-Иваново, Москва-Нижний Новгород, Нижний Новгород – Иваново и Нижний Новгород – Киров. РЖД в октябре начали тестирование посадки по биометрии в "Сапсанах" на отдельных группах пассажиров. Для всех пассажиров эта опция заработает в 2027 году.

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бизнес, россия, нижний новгород, иваново, ржд