Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич рассказал, когда откроют железную дорогу Белград — Будапешт — Вена - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/vuchichi-874355011.html
Вучич рассказал, когда откроют железную дорогу Белград — Будапешт — Вена
Вучич рассказал, когда откроют железную дорогу Белград — Будапешт — Вена - 16.10.2026, ПРАЙМ
Вучич рассказал, когда откроют железную дорогу Белград — Будапешт — Вена
Скоростная железная дорога, связывающая Белград, Будапешт и Вену, будет открыта в середине декабря, сообщил экс-президент Сербии Александр Вучич. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T18:38+0300
2026-10-16T18:45+0300
бизнес
белград
будапешт
сербия
александр вучич
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874355011.jpg?1792165543
БЕЛГРАД, 16 окт – ПРАЙМ. Скоростная железная дорога, связывающая Белград, Будапешт и Вену, будет открыта в середине декабря, сообщил экс-президент Сербии Александр Вучич. В пятницу Вучич отправился скоростным поездом из Белграда до пригорода Нови-Сада - Петроварадина, чья станция заменила пострадавшее при обрушении 1 ноября 2024 года здание железнодорожного вокзала. "Линия Белград-Будапешт-Вена будет открыта 13 декабря, до того будет Белград-Будапешт", - сказал экс-президент Сербии журналистам в поезде. Скоростная железная дорога Белград-Будапешт протяженностью около 350 километров, построенная при участии РЖД и госкомпаний Китая, начала работу с запуска грузоперевозок 27 февраля. Участок между Белградом и Суботицей на границе с Венгрией эксплуатируется с октября 2025 года. Венгерская часть дороги была достроена в конце 2025 года, с тех пор проводились ее тестовые испытания. Новая дорога состоит из двух путей и предназначена для смешанных перевозок – пассажирских и грузовых. Поезда смогут развивать скорость до 200 километров в час. Время в пути между Будапештом и Белградом сократится до трех часов.
белград
будапешт
сербия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, белград, будапешт, сербия, александр вучич, ржд
Бизнес, БЕЛГРАД, Будапешт, СЕРБИЯ, Александр Вучич, РЖД
18:38 16.10.2026 (обновлено: 18:45 16.10.2026)
 
Вучич рассказал, когда откроют железную дорогу Белград — Будапешт — Вена

Вучич: скоростную железную дорогу Белград — Будапешт — Вена откроют в середине декабря

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 16 окт – ПРАЙМ. Скоростная железная дорога, связывающая Белград, Будапешт и Вену, будет открыта в середине декабря, сообщил экс-президент Сербии Александр Вучич.
В пятницу Вучич отправился скоростным поездом из Белграда до пригорода Нови-Сада - Петроварадина, чья станция заменила пострадавшее при обрушении 1 ноября 2024 года здание железнодорожного вокзала.
"Линия Белград-Будапешт-Вена будет открыта 13 декабря, до того будет Белград-Будапешт", - сказал экс-президент Сербии журналистам в поезде.
Скоростная железная дорога Белград-Будапешт протяженностью около 350 километров, построенная при участии РЖД и госкомпаний Китая, начала работу с запуска грузоперевозок 27 февраля.
Участок между Белградом и Суботицей на границе с Венгрией эксплуатируется с октября 2025 года. Венгерская часть дороги была достроена в конце 2025 года, с тех пор проводились ее тестовые испытания.
Новая дорога состоит из двух путей и предназначена для смешанных перевозок – пассажирских и грузовых. Поезда смогут развивать скорость до 200 километров в час. Время в пути между Будапештом и Белградом сократится до трех часов.
 
БизнесБЕЛГРАДБудапештСЕРБИЯАлександр ВучичРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала