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Вучич рассказал, когда откроют железную дорогу Белград — Будапешт — Вена

Вучич рассказал, когда откроют железную дорогу Белград — Будапешт — Вена - 16.10.2026, ПРАЙМ

Вучич рассказал, когда откроют железную дорогу Белград — Будапешт — Вена

Скоростная железная дорога, связывающая Белград, Будапешт и Вену, будет открыта в середине декабря, сообщил экс-президент Сербии Александр Вучич. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T18:38+0300

2026-10-16T18:38+0300

2026-10-16T18:45+0300

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БЕЛГРАД, 16 окт – ПРАЙМ. Скоростная железная дорога, связывающая Белград, Будапешт и Вену, будет открыта в середине декабря, сообщил экс-президент Сербии Александр Вучич. В пятницу Вучич отправился скоростным поездом из Белграда до пригорода Нови-Сада - Петроварадина, чья станция заменила пострадавшее при обрушении 1 ноября 2024 года здание железнодорожного вокзала. "Линия Белград-Будапешт-Вена будет открыта 13 декабря, до того будет Белград-Будапешт", - сказал экс-президент Сербии журналистам в поезде. Скоростная железная дорога Белград-Будапешт протяженностью около 350 километров, построенная при участии РЖД и госкомпаний Китая, начала работу с запуска грузоперевозок 27 февраля. Участок между Белградом и Суботицей на границе с Венгрией эксплуатируется с октября 2025 года. Венгерская часть дороги была достроена в конце 2025 года, с тех пор проводились ее тестовые испытания. Новая дорога состоит из двух путей и предназначена для смешанных перевозок – пассажирских и грузовых. Поезда смогут развивать скорость до 200 километров в час. Время в пути между Будапештом и Белградом сократится до трех часов.

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