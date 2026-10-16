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Ввод в строй новых энергомощностей позволит получить задел - Кобяков
Ввод в строй новых энергомощностей позволит получить задел - Кобяков - 16.10.2026, ПРАЙМ
Ввод в строй новых энергомощностей позволит получить задел - Кобяков
Форсированный ввод в строй дополнительных энергомощностей позволит странам получить задел для развития новых передовых технологий, считает советник президента... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:20+0300
2026-10-16T15:20+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Форсированный ввод в строй дополнительных энергомощностей позволит странам получить задел для развития новых передовых технологий, считает советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков.
"Важно понимать, что страны, которые сегодня вводят в строй дополнительные мощности форсированно, получают огромный задел в новых передовых технологиях", - сказал Кобяков на пресс-конференции об итогах работы Российской энергетической недели (РЭН).
В частности, по его словам, речь идет о развитии технологий искусственного интеллекта, отрасли биоэкономики, дата-центров.
"Отрасль дата-центров, как мы все теперь видим, жизненно важна для экономики и общества. А наши партнеры и конкуренты - Китай и США - строят их очень и очень много", - добавил Кобяков.
Также, продолжил он, новые энергомощности нужны для промышленности - как гражданской, так и военной, и для развития электрического транспорта.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, китай, сша, москва
РОССИЯ, КИТАЙ, США, МОСКВА
Ввод в строй новых энергомощностей позволит получить задел - Кобяков
Советник президента Кобяков: форсированный ввод в строй новых энергомощностей даст задел
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Форсированный ввод в строй дополнительных энергомощностей позволит странам получить задел для развития новых передовых технологий, считает советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков.
"Важно понимать, что страны, которые сегодня вводят в строй дополнительные мощности форсированно, получают огромный задел в новых передовых технологиях", - сказал Кобяков на пресс-конференции об итогах работы Российской энергетической недели (РЭН).
В частности, по его словам, речь идет о развитии технологий искусственного интеллекта, отрасли биоэкономики, дата-центров.
"Отрасль дата-центров, как мы все теперь видим, жизненно важна для экономики и общества. А наши партнеры и конкуренты - Китай и США - строят их очень и очень много", - добавил Кобяков.
Также, продолжил он, новые энергомощности нужны для промышленности - как гражданской, так и военной, и для развития электрического транспорта.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.