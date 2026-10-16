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Ритейлер X5 в III квартале увеличил выручку на 11,4%
Ритейлер X5 в III квартале увеличил выручку на 11,4% - 16.10.2026, ПРАЙМ
Ритейлер X5 в III квартале увеличил выручку на 11,4%
| 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:45+0300
2026-10-16T14:45+0300
2026-10-16T14:45+0300
финансы
x5 retail group
перекресток
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Добавлены подробности (после второго абзаца) МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ритейлер X5, управляющий торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", по итогам трех первых кварталов года увеличил выручку на 11,4%, до 3,79 триллиона рублей, следует из сообщения компании. Как говорится в табличных материалах, выручка за этот период составила 3,791 триллиона рублей по сравнению с 3,404 триллиона за аналогичный период прошлого года. Выручка за третий квартал при этом выросла на 13% в годовом выражении, составив 1,311 триллиона рублей. Кроме того, увеличился "средний чек" - как по итогам третьего квартала, так и с начала года - на 5%. С начала года компания открыла более почти 1,2 тысячи новых магазинов, увеличив их количество на 4%. При этом прирост замедлился - за тот же период прошлого года компания открыла почти 2 тысячи новых торговых точек.
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финансы, x5 retail group, перекресток
Финансы, X5 Retail Group, Перекресток
Ритейлер X5 в III квартале увеличил выручку на 11,4%
Ритейлер X5 за январь-сентябрь увеличил выручку до 3,79 триллиона рублей
Добавлены подробности (после второго абзаца)
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ритейлер X5, управляющий торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", по итогам трех первых кварталов года увеличил выручку на 11,4%, до 3,79 триллиона рублей, следует из сообщения компании.
Как говорится в табличных материалах, выручка за этот период составила 3,791 триллиона рублей по сравнению с 3,404 триллиона за аналогичный период прошлого года.
Выручка за третий квартал при этом выросла на 13% в годовом выражении, составив 1,311 триллиона рублей. Кроме того, увеличился "средний чек" - как по итогам третьего квартала, так и с начала года - на 5%.
С начала года компания открыла более почти 1,2 тысячи новых магазинов, увеличив их количество на 4%. При этом прирост замедлился - за тот же период прошлого года компания открыла почти 2 тысячи новых торговых точек.