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Ритейлер X5 в III квартале увеличил выручку на 11,4%

Ритейлер X5 в III квартале увеличил выручку на 11,4% - 16.10.2026, ПРАЙМ

Ритейлер X5 в III квартале увеличил выручку на 11,4%

| 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T14:45+0300

2026-10-16T14:45+0300

2026-10-16T14:45+0300

финансы

x5 retail group

перекресток

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Добавлены подробности (после второго абзаца) МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ритейлер X5, управляющий торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", по итогам трех первых кварталов года увеличил выручку на 11,4%, до 3,79 триллиона рублей, следует из сообщения компании. Как говорится в табличных материалах, выручка за этот период составила 3,791 триллиона рублей по сравнению с 3,404 триллиона за аналогичный период прошлого года. Выручка за третий квартал при этом выросла на 13% в годовом выражении, составив 1,311 триллиона рублей. Кроме того, увеличился "средний чек" - как по итогам третьего квартала, так и с начала года - на 5%. С начала года компания открыла более почти 1,2 тысячи новых магазинов, увеличив их количество на 4%. При этом прирост замедлился - за тот же период прошлого года компания открыла почти 2 тысячи новых торговых точек.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, x5 retail group, перекресток