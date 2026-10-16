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Япония закрыла часть железных дорог на границе с Россией, пишут СМИ

Япония закрыла часть железных дорог на границе с Россией, пишут СМИ - 16.10.2026, ПРАЙМ

Япония закрыла часть железных дорог на границе с Россией, пишут СМИ

Япония закрывает часть железнодорожных станций на приграничной с Россией территории, что может быть воспринято Москвой неправильно, пишет ИноСМИ со ссылкой на... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T09:47+0300

2026-10-16T09:47+0300

2026-10-16T09:47+0300

хоккайдо

бизнес

россия

япония

москва

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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Япония закрывает часть железнодорожных станций на приграничной с Россией территории, что может быть воспринято Москвой неправильно, пишет ИноСМИ со ссылкой на колумниста Toyo Keizai.31 марта 2026 года компания JR Hokkaido закрыла участок главной линии Румои протяженностью 14,4 километра между станциями Исикари-Нумата и Фукагава, упразднив так называемые красные участки — линии с пассажиропотоком менее двухсот человек. В апреле оператор предложил муниципалитетам перейти к раздельному управлению инфраструктурой и эксплуатацией восьми желтых участков с убытками около 14,8 миллиарда иен, однако губернатор Хоккайдо Наомити Судзуки выступил против, и 16 сентября предложение отозвали."Если линии Ханасаки и Сэнмо закроют, привлечь в этот регион путешественников будет очень трудно. Некоторые даже полагают, что ускоряющееся закрытие железнодорожных линий на Хоккайдо может послать России неверный сигнал: дескать, японское правительство отказывается от своих территориальных прав на этот регион", — отмечает автор.На станции в Нэмуро местные жители рассказали, что после начала конфликта на Украине российские пограничники стали чаще досматривать японские рыболовные суда, а военные учения активизировались. По их словам, когда Россия проводит учения на Кунашире, у берегов порта видны вспышки от артиллерийских обстрелов, а от ударных волн дрожат стекла домов. Как подчеркивает автор, главная угроза для приграничных регионов — запустение: чем меньше населения, тем меньше внимания к территории. Поэтому сохранение железнодорожного сообщения и местной промышленности он называет частью национальной безопасности.

хоккайдо

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хоккайдо, бизнес, россия, япония, москва