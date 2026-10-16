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Москва не видит перспектив энергосотрудничества с ЕС, заявила Захарова
Москва не видит перспектив энергосотрудничества с ЕС, заявила Захарова - 16.10.2026, ПРАЙМ
Москва не видит перспектив энергосотрудничества с ЕС, заявила Захарова
Возобновление полноценного энергетического сотрудничества России с ЕС сейчас едва ли просматривается с учетом сигналов из Брюсселя, заявила официальный... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:09+0300
2026-10-16T14:09+0300
2026-10-16T14:09+0300
россия
брюссель
мария захарова
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Возобновление полноценного энергетического сотрудничества России с ЕС сейчас едва ли просматривается с учетом сигналов из Брюсселя, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Что касается полноценного возобновления энергетического сотрудничества Евросоюза с нашей страной, то на текущий момент такие перспективы, исходя из их заявлений и действий, очевидно, вряд ли просматриваются. Во всяком случае, из ЕС-овского Брюсселя продолжают поступать прямо противоположные сигналы. ", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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россия, брюссель, мария захарова, ес, мид рф
РОССИЯ, Брюссель, Мария Захарова, ЕС, МИД РФ
Москва не видит перспектив энергосотрудничества с ЕС, заявила Захарова
Захарова: возобновление энергосотрудничества России с ЕС сейчас вряд ли просматривается
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Возобновление полноценного энергетического сотрудничества России с ЕС сейчас едва ли просматривается с учетом сигналов из Брюсселя, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Что касается полноценного возобновления энергетического сотрудничества Евросоюза с нашей страной, то на текущий момент такие перспективы, исходя из их заявлений и действий, очевидно, вряд ли просматриваются. Во всяком случае, из ЕС-овского Брюсселя продолжают поступать прямо противоположные сигналы. ", - сказала Захарова в ходе брифинга.