https://1prime.ru/20261016/zakharova-874336648.html

Москва не видит перспектив энергосотрудничества с ЕС, заявила Захарова

Москва не видит перспектив энергосотрудничества с ЕС, заявила Захарова - 16.10.2026, ПРАЙМ

Москва не видит перспектив энергосотрудничества с ЕС, заявила Захарова

Возобновление полноценного энергетического сотрудничества России с ЕС сейчас едва ли просматривается с учетом сигналов из Брюсселя, заявила официальный... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T14:09+0300

2026-10-16T14:09+0300

2026-10-16T14:09+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Возобновление полноценного энергетического сотрудничества России с ЕС сейчас едва ли просматривается с учетом сигналов из Брюсселя, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Что касается полноценного возобновления энергетического сотрудничества Евросоюза с нашей страной, то на текущий момент такие перспективы, исходя из их заявлений и действий, очевидно, вряд ли просматриваются. Во всяком случае, из ЕС-овского Брюсселя продолжают поступать прямо противоположные сигналы. ", - сказала Захарова в ходе брифинга.

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россия, брюссель, мария захарова, ес, мид рф