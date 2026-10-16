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Заксобрание Камчатки направило в Госдуму предложения по ЕТОР - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Заксобрание Камчатки направило в Госдуму предложения по ЕТОР
Заксобрание Камчатки направило в Госдуму предложения по ЕТОР - 16.10.2026, ПРАЙМ
Заксобрание Камчатки направило в Госдуму предложения по ЕТОР
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края направило в Госдуму предложения к проекту федерального закона о единой территории | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T04:52+0300
2026-10-16T04:52+0300
россия
камчатский край
дальний восток
арктика
госдума
минвостокразвития
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874314701.jpg?1792115524
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края направило в Госдуму предложения к проекту федерального закона о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для Дальнего Востока и Арктики, сообщили в региональном парламенте. "Мы вырабатывали нашу позицию консолидированно с правительством Камчатского края, и считаем, что в законе есть небольшие шероховатости, которые требуют учета регионального аспекта", - цитирует пресс-служба вице-спикера заксобрания Сергея Лебедева, который представил пакет инициатив на заседании комитета Госдумы. Одно из предложений краевых депутатов — обязательное предварительное согласование крупных инвестпроектов с региональными и муниципальными властями. Это нужно, чтобы учитывать территориальные особенности еще на этапе планирования. Второе предложение касается возмещения бюджетных потерь при расторжении соглашений с инвесторами: если бизнес нарушает правила и уходит из ЕТОР, он должен компенсировать потери не только федерального, но и регионального и муниципального бюджетов, включая объем предоставленных налоговых льгот. Третье — закрепить за регионами право на доступ к отчетности инвесторов: объем вложений, количество рабочих мест и уровень зарплат, чтобы контролировать эффективность проектов. Как уточнили в заксобрании, законопроект разрабатывает Минвостокразвития с участием регионов и бизнеса. Запуск ЕТОР запланирован на 1 января 2027 года, режим будет действовать, как ожидается, до конца 2100-го.
камчатский край
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россия, камчатский край, дальний восток, арктика, госдума, минвостокразвития
РОССИЯ, Камчатский край, Дальний Восток, АРКТИКА, Госдума, Минвостокразвития
04:52 16.10.2026
 
Заксобрание Камчатки направило в Госдуму предложения по ЕТОР

Заксобрание Камчатки направило в Госдуму предложения к проекту закона о ЕТОР

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края направило в Госдуму предложения к проекту федерального закона о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для Дальнего Востока и Арктики, сообщили в региональном парламенте.
"Мы вырабатывали нашу позицию консолидированно с правительством Камчатского края, и считаем, что в законе есть небольшие шероховатости, которые требуют учета регионального аспекта", - цитирует пресс-служба вице-спикера заксобрания Сергея Лебедева, который представил пакет инициатив на заседании комитета Госдумы.
Одно из предложений краевых депутатов — обязательное предварительное согласование крупных инвестпроектов с региональными и муниципальными властями. Это нужно, чтобы учитывать территориальные особенности еще на этапе планирования.
Второе предложение касается возмещения бюджетных потерь при расторжении соглашений с инвесторами: если бизнес нарушает правила и уходит из ЕТОР, он должен компенсировать потери не только федерального, но и регионального и муниципального бюджетов, включая объем предоставленных налоговых льгот. Третье — закрепить за регионами право на доступ к отчетности инвесторов: объем вложений, количество рабочих мест и уровень зарплат, чтобы контролировать эффективность проектов.
Как уточнили в заксобрании, законопроект разрабатывает Минвостокразвития с участием регионов и бизнеса. Запуск ЕТОР запланирован на 1 января 2027 года, режим будет действовать, как ожидается, до конца 2100-го.
 
РОССИЯКамчатский крайДальний ВостокАРКТИКАГосдумаМинвостокразвития
 
 
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