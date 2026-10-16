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Заксобрание Камчатки направило в Госдуму предложения по ЕТОР

Заксобрание Камчатки направило в Госдуму предложения по ЕТОР - 16.10.2026, ПРАЙМ

Заксобрание Камчатки направило в Госдуму предложения по ЕТОР

П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края направило в Госдуму предложения к проекту федерального закона о единой территории | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T04:52+0300

2026-10-16T04:52+0300

2026-10-16T04:52+0300

россия

камчатский край

дальний восток

арктика

госдума

минвостокразвития

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края направило в Госдуму предложения к проекту федерального закона о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для Дальнего Востока и Арктики, сообщили в региональном парламенте. "Мы вырабатывали нашу позицию консолидированно с правительством Камчатского края, и считаем, что в законе есть небольшие шероховатости, которые требуют учета регионального аспекта", - цитирует пресс-служба вице-спикера заксобрания Сергея Лебедева, который представил пакет инициатив на заседании комитета Госдумы. Одно из предложений краевых депутатов — обязательное предварительное согласование крупных инвестпроектов с региональными и муниципальными властями. Это нужно, чтобы учитывать территориальные особенности еще на этапе планирования. Второе предложение касается возмещения бюджетных потерь при расторжении соглашений с инвесторами: если бизнес нарушает правила и уходит из ЕТОР, он должен компенсировать потери не только федерального, но и регионального и муниципального бюджетов, включая объем предоставленных налоговых льгот. Третье — закрепить за регионами право на доступ к отчетности инвесторов: объем вложений, количество рабочих мест и уровень зарплат, чтобы контролировать эффективность проектов. Как уточнили в заксобрании, законопроект разрабатывает Минвостокразвития с участием регионов и бизнеса. Запуск ЕТОР запланирован на 1 января 2027 года, режим будет действовать, как ожидается, до конца 2100-го.

камчатский край

дальний восток

арктика

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россия, камчатский край, дальний восток, арктика, госдума, минвостокразвития