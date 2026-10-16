https://1prime.ru/20261016/zapad-874315237.html

Запад пытается исключить Россию из мировых энергопроцессов, заявил Джокич

Запад пытается исключить Россию из мировых энергопроцессов, заявил Джокич - 16.10.2026, ПРАЙМ

Запад пытается исключить Россию из мировых энергопроцессов, заявил Джокич

Западные страны пытаются исключить Россию из мировых энергетических процессов, но сделать это невозможно, заявил РИА Новости министр энергетики и... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T05:25+0300

2026-10-16T05:25+0300

2026-10-16T05:25+0300

газ

москва

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Западные страны пытаются исключить Россию из мировых энергетических процессов, но сделать это невозможно, заявил РИА Новости министр энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской Боснии и Герцеговины Петар Джокич. По его словам, западный мир постоянно пытается изолировать Россию от глобальных энергетических и климатических процессов, но у них не получается это сделать. "Они не хотят ее участия, хотят замедлить ее развитие и развитие отношений с ее партнерскими государствами. Им это не удается. Россию нельзя изолировать, Россия как огромное государство должна быть включена в глобальные процессы, которые относятся к климату и энергетическим изменениям", - сказал он в беседе с агентством на полях Российской энергетической недели. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, москва