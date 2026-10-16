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Запад пытается исключить Россию из мировых энергопроцессов, заявил Джокич
Запад пытается исключить Россию из мировых энергопроцессов, заявил Джокич - 16.10.2026, ПРАЙМ
Запад пытается исключить Россию из мировых энергопроцессов, заявил Джокич
Западные страны пытаются исключить Россию из мировых энергетических процессов, но сделать это невозможно, заявил РИА Новости министр энергетики и... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T05:25+0300
2026-10-16T05:25+0300
2026-10-16T05:25+0300
газ
москва
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Западные страны пытаются исключить Россию из мировых энергетических процессов, но сделать это невозможно, заявил РИА Новости министр энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской Боснии и Герцеговины Петар Джокич.
По его словам, западный мир постоянно пытается изолировать Россию от глобальных энергетических и климатических процессов, но у них не получается это сделать.
"Они не хотят ее участия, хотят замедлить ее развитие и развитие отношений с ее партнерскими государствами. Им это не удается. Россию нельзя изолировать, Россия как огромное государство должна быть включена в глобальные процессы, которые относятся к климату и энергетическим изменениям", - сказал он в беседе с агентством на полях Российской энергетической недели.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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газ, москва
Запад пытается исключить Россию из мировых энергопроцессов, заявил Джокич
Министр Джокич: Запад пытается исключить Россию из мировых энергетических процессов
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Западные страны пытаются исключить Россию из мировых энергетических процессов, но сделать это невозможно, заявил РИА Новости министр энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской Боснии и Герцеговины Петар Джокич.
По его словам, западный мир постоянно пытается изолировать Россию от глобальных энергетических и климатических процессов, но у них не получается это сделать.
"Они не хотят ее участия, хотят замедлить ее развитие и развитие отношений с ее партнерскими государствами. Им это не удается. Россию нельзя изолировать, Россия как огромное государство должна быть включена в глобальные процессы, которые относятся к климату и энергетическим изменениям", - сказал он в беседе с агентством на полях Российской энергетической недели.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.