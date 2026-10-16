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МАГАТЭ: нехватка дизтоплива на ЗАЭС создает угрозу ядерной безопасности
МАГАТЭ: нехватка дизтоплива на ЗАЭС создает угрозу ядерной безопасности - 16.10.2026, ПРАЙМ
МАГАТЭ: нехватка дизтоплива на ЗАЭС создает угрозу ядерной безопасности
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что нехватка дизельного топлива на Запорожской АЭС создает... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:17+0300
2026-10-16T11:17+0300
2026-10-16T11:17+0300
энергодар
рафаэль гросси
запорожская аэс
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ВЕНА, 16 окт — ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что нехватка дизельного топлива на Запорожской АЭС создает угрозу ядерной безопасности. По его словам, наличие дизеля на станции продолжает оставаться вопросом критической важности, а истощенные запасы повышают риск в случае очередной потери внешнего электроснабжения. Об этом сообщается на сайте агентства и в соцсети Х.Гросси также призвал принять меры по увеличению объемов дизельного топлива на ЗАЭС до наступления зимы, когда ситуация может обостриться. По его данным, в последние месяцы запасы истощаются, поскольку с марта 2026 года поставки дизеля на объект не осуществлялись.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года станция перешла в собственность Российской Федерации. Генерация на энергоблоках была остановлена в сентябре 2022 года, а с апреля 2024 года все блоки находятся в режиме холодного останова.
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энергодар, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ
Энергодар, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
МАГАТЭ: нехватка дизтоплива на ЗАЭС создает угрозу ядерной безопасности
Гросси призвал увеличить запасы дизеля на ЗАЭС до зимы, поставок не было с марта 2026 года
ВЕНА, 16 окт — ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что нехватка дизельного топлива на Запорожской АЭС создает угрозу ядерной безопасности. По его словам, наличие дизеля на станции продолжает оставаться вопросом критической важности, а истощенные запасы повышают риск в случае очередной потери внешнего электроснабжения. Об этом сообщается на сайте агентства и в соцсети Х.
Гросси также призвал принять меры по увеличению объемов дизельного топлива на ЗАЭС до наступления зимы, когда ситуация может обостриться. По его данным, в последние месяцы запасы истощаются, поскольку с марта 2026 года поставки дизеля на объект не осуществлялись.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. В октябре 2022 года станция перешла в собственность Российской Федерации. Генерация на энергоблоках была остановлена в сентябре 2022 года, а с апреля 2024 года все блоки находятся в режиме холодного останова.