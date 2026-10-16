Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МАГАТЭ: нехватка дизтоплива на ЗАЭС создает угрозу ядерной безопасности - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/zaporozhskaya-874325276.html
МАГАТЭ: нехватка дизтоплива на ЗАЭС создает угрозу ядерной безопасности
МАГАТЭ: нехватка дизтоплива на ЗАЭС создает угрозу ядерной безопасности - 16.10.2026, ПРАЙМ
МАГАТЭ: нехватка дизтоплива на ЗАЭС создает угрозу ядерной безопасности
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что нехватка дизельного топлива на Запорожской АЭС создает... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:17+0300
2026-10-16T11:17+0300
энергодар
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874325276.jpg?1792138639
ВЕНА, 16 окт — ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что нехватка дизельного топлива на Запорожской АЭС создает угрозу ядерной безопасности. По его словам, наличие дизеля на станции продолжает оставаться вопросом критической важности, а истощенные запасы повышают риск в случае очередной потери внешнего электроснабжения. Об этом сообщается на сайте агентства и в соцсети Х.Гросси также призвал принять меры по увеличению объемов дизельного топлива на ЗАЭС до наступления зимы, когда ситуация может обостриться. По его данным, в последние месяцы запасы истощаются, поскольку с марта 2026 года поставки дизеля на объект не осуществлялись.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года станция перешла в собственность Российской Федерации. Генерация на энергоблоках была остановлена в сентябре 2022 года, а с апреля 2024 года все блоки находятся в режиме холодного останова.
энергодар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
энергодар, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ
Энергодар, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
11:17 16.10.2026
 
МАГАТЭ: нехватка дизтоплива на ЗАЭС создает угрозу ядерной безопасности

Гросси призвал увеличить запасы дизеля на ЗАЭС до зимы, поставок не было с марта 2026 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЕНА, 16 окт — ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что нехватка дизельного топлива на Запорожской АЭС создает угрозу ядерной безопасности. По его словам, наличие дизеля на станции продолжает оставаться вопросом критической важности, а истощенные запасы повышают риск в случае очередной потери внешнего электроснабжения. Об этом сообщается на сайте агентства и в соцсети Х.
Гросси также призвал принять меры по увеличению объемов дизельного топлива на ЗАЭС до наступления зимы, когда ситуация может обостриться. По его данным, в последние месяцы запасы истощаются, поскольку с марта 2026 года поставки дизеля на объект не осуществлялись.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года станция перешла в собственность Российской Федерации. Генерация на энергоблоках была остановлена в сентябре 2022 года, а с апреля 2024 года все блоки находятся в режиме холодного останова.
 
ЭнергодарРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала