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В Т-Банке рассказали, как должна работать современная защита от кибератак

В Т-Банке рассказали, как должна работать современная защита от кибератак - 16.10.2026, ПРАЙМ

В Т-Банке рассказали, как должна работать современная защита от кибератак

Современная защита от кибератак должна работать как иммунитет - охватывать все сферы, обеспечивая комплексную защиту так же, как иммунитет защищает организм,... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:50+0300

2026-10-16T13:50+0300

2026-10-16T14:16+0300

технологии

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владимир путин

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Современная защита от кибератак должна работать как иммунитет - охватывать все сферы, обеспечивая комплексную защиту так же, как иммунитет защищает организм, заявил руководитель управления кибербезопасности Т-Банка Игорь Кубышко. "Если говорить о том, какие подходы должны применяться для безопасности от кибератак в будущем, то это применение искусственного интеллекта для автоматизации безопасности во всех процессах, точно так же как с иммунитетом", - сказал он, выступая на конференции Т-Банка "Security Shift". Он пояснил, что когда вирус проникает в организм, тот не тратит время на вопросы о защите, так как вирус стремительно распространяется. Точно так же ведет себя и кибератака - она не ждет, пока система выберет стратегию защиты. Кубышко также подчеркнул, что в связи с тем, что искусственный интеллект активно используется в кибератаках, важно чтобы не только кибербезопасность перестраивалась, но и вся инфраструктура информационных технологий. "В случае, если у тебя отказывает почка, у тебя есть вторая", - добавил он. На прошедшем совещании по кибербезопасности президент РФ Владимир Путин заявил, что киберугрозы выходят на новый уровень. Он отметил, что Россия внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных. Однако, по его словам, стране необходимо улучшать инструменты оперативного реагирования на кибератаки, совершенствовать анализ рисков, а также механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ для нейтрализации киберугроз.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, банки, владимир путин