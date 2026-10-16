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В Т-Банке рассказали, как должна работать современная защита от кибератак
В Т-Банке рассказали, как должна работать современная защита от кибератак - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Т-Банке рассказали, как должна работать современная защита от кибератак
Современная защита от кибератак должна работать как иммунитет - охватывать все сферы, обеспечивая комплексную защиту так же, как иммунитет защищает организм,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:50+0300
2026-10-16T13:50+0300
2026-10-16T14:16+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Современная защита от кибератак должна работать как иммунитет - охватывать все сферы, обеспечивая комплексную защиту так же, как иммунитет защищает организм, заявил руководитель управления кибербезопасности Т-Банка Игорь Кубышко. "Если говорить о том, какие подходы должны применяться для безопасности от кибератак в будущем, то это применение искусственного интеллекта для автоматизации безопасности во всех процессах, точно так же как с иммунитетом", - сказал он, выступая на конференции Т-Банка "Security Shift". Он пояснил, что когда вирус проникает в организм, тот не тратит время на вопросы о защите, так как вирус стремительно распространяется. Точно так же ведет себя и кибератака - она не ждет, пока система выберет стратегию защиты. Кубышко также подчеркнул, что в связи с тем, что искусственный интеллект активно используется в кибератаках, важно чтобы не только кибербезопасность перестраивалась, но и вся инфраструктура информационных технологий. "В случае, если у тебя отказывает почка, у тебя есть вторая", - добавил он. На прошедшем совещании по кибербезопасности президент РФ Владимир Путин заявил, что киберугрозы выходят на новый уровень. Он отметил, что Россия внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных. Однако, по его словам, стране необходимо улучшать инструменты оперативного реагирования на кибератаки, совершенствовать анализ рисков, а также механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ для нейтрализации киберугроз.
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технологии, финансы, банки, владимир путин
Технологии, Финансы, Банки, Владимир Путин
В Т-Банке рассказали, как должна работать современная защита от кибератак
Т-Банк: современная защита от кибератак должна работать как иммунитет
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Современная защита от кибератак должна работать как иммунитет - охватывать все сферы, обеспечивая комплексную защиту так же, как иммунитет защищает организм, заявил руководитель управления кибербезопасности Т-Банка Игорь Кубышко.
"Если говорить о том, какие подходы должны применяться для безопасности от кибератак в будущем, то это применение искусственного интеллекта для автоматизации безопасности во всех процессах, точно так же как с иммунитетом", - сказал он, выступая на конференции Т-Банка "Security Shift".
Он пояснил, что когда вирус проникает в организм, тот не тратит время на вопросы о защите, так как вирус стремительно распространяется. Точно так же ведет себя и кибератака - она не ждет, пока система выберет стратегию защиты.
Кубышко также подчеркнул, что в связи с тем, что искусственный интеллект активно используется в кибератаках, важно чтобы не только кибербезопасность перестраивалась, но и вся инфраструктура информационных технологий.
"В случае, если у тебя отказывает почка, у тебя есть вторая", - добавил он.
На прошедшем совещании по кибербезопасности президент РФ Владимир Путин заявил, что киберугрозы выходят на новый уровень. Он отметил, что Россия внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных.
Однако, по его словам, стране необходимо улучшать инструменты оперативного реагирования на кибератаки, совершенствовать анализ рисков, а также механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ для нейтрализации киберугроз.