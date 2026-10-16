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Пределы коррекции
Пределы коррекции - 16.10.2026, ПРАЙМ
Пределы коррекции
Индекс Московской биржи в четверг продолжил коррекционный откат от четырехмесячных максимумов — курс бенчмарка ушел в область поддержки 2380–2400 пунктов... | 16.10.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи в четверг продолжил коррекционный откат от четырехмесячных максимумов — курс бенчмарка ушел в область поддержки 2380–2400 пунктов. Задача на пятницу для быков — удержать эти пределы, тогда до конца октября еще успеют дойти до круглых 2500 пунктов. А на будущей неделе в фокусе будет заседание Центрального банка — решение сохранить ставку на 14% никого не удивит, а вот риторика регулятора может быть интересной.Лучше рынка в четверг — акции "Совкомфлота" почти с +5%. Стала муссироваться тема возможного смягчения санкций против теневого флота, и курс бумаг транспортной корпорации взлетал выше 89 рублей, на максимумы за полгода. Если новости окажутся реальностью, курс может переоцениться еще — сопротивление на будущей неделе вплоть до 94 рублей.Хуже всех за вчера — акции "Татнефти" с -3%. Негативная динамика после дивидендной отсечки, курс упал под 630 рублей. Закрытие верхнего разрыва у 680 рублей пока откладывается. Корреляция бумаг нефтяника с курсом нефти очень высокая, и если баррель опять пойдет вверх, то и акции ускорят восстановление.Рубль на неделе дорожал на фоне дизельной сделки — риск-премия сокращалась. Но курсы иностранных валют уже перелили, и готовится отскок. Ориентиры на будущую неделю — доллар снова за 84, евро выше 94, а юань над 12,5. Фактор поддержки курсов иностранных валют — расширенная покупка валюты Министерством финансов в рамках бюджетного правила, а фактор стабилизации курса рубля — почти гарантированная монетарная пауза на заседании Центрального банка 23 октября.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Михаил Зельцер
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мнения аналитиков, рынок, торги, михаил зельцер, центральные банки, совкомфлот, татнефть
Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Михаил Зельцер, центральные банки, Совкомфлот, Татнефть