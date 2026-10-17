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Эксперт рассказал, как может измениться налог на доходы по вкладам

Эксперт рассказал, как может измениться налог на доходы по вкладам - 17.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как может измениться налог на доходы по вкладам

Минфин предложил включить проценты по банковским вкладам и другие пассивные доходы в основную налоговую базу с прогрессивной шкалой НДФЛ от 13% до 22%. Как... | 17.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-17T02:02+0300

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МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Минфин предложил включить проценты по банковским вкладам и другие пассивные доходы в основную налоговую базу с прогрессивной шкалой НДФЛ от 13% до 22%. Как рассказала агентству "Прайм" руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова, если изменения примут, размер налога будет зависеть не только от процентного дохода, но и от других доходов россиян.Сейчас для процентного дохода по вкладам действует отдельная двухступенчатая шкала — 13% и 15%. "По предложению Минфина проценты будут учитываться вместе с другими доходами, входящими в основную налоговую базу. "Пока совокупный доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, ставка останется на уровне 13%. Доход от 2,4 до 5 миллионов рублей будет облагаться по ставке 15%, свыше 5 миллионов — 18%, свыше 20 миллионов — 20%, а свыше 50 — 22%", - говорит Солдатенкова.По словам эксперта, сильнее всего изменения могут отразиться на вкладчиках с высоким заработком. Проценты фактически попадут на ту же ступень прогрессивной шкалы, что и остальные доходы человека. Если совокупный доход преодолеет следующий порог, часть процентов будет облагаться уже по более высокой ставке. Например, при зарплате 3 миллиона рублей в год проценты сверх лимита будут облагаться по ставке 15% вместо 13%, пока общий доход не превысит 5 миллионов рублей.При этом рост налоговой нагрузки произойдет не во всех случаях. Формула необлагаемого процентного дохода сохраняется, но для доходов за 2027 год предлагается использовать максимальную ключевую ставку 2026 года — 16%. При этом необлагаемая сумма составит 160 тысяч рублей.По действующему порядку, если максимальная ключевая ставка в 2027 году останется на уровне 14% или ниже, необлагаемый лимит составил бы не более 140 тысяч. Результат зависит от размера процентного дохода и положения человека на прогрессивной шкале: более высокий лимит может снизить налоговую нагрузку для части вкладчиков, если их совокупный доход не выводит проценты на более высокую ступень.Например, вклад на 10 миллионов рублей под 12% годовых принесет 1,2 миллиона рублей процентов. По действующему порядку при максимальной ключевой ставке 14% налог составил бы около 137,8 тысяч рублей независимо от зарплаты, если у человека нет других инвестиционных доходов. По предложенной системе при зарплате 100 тысяч рублей в месяц налог составит около 135,2 тысяч рублей и даже немного снизится за счет более высокого необлагаемого лимита.При зарплате 200 тысяч рублей он вырастет до 156 тысяч рублей, а при зарплате 500 тысяч — до 187,2 тысяч рублей. Таким образом, при одинаковом вкладе разница в налоге будет зависеть прежде всего от того, на какую ступень прогрессивной шкалы выходит общий доход человека.Изменится и механизм уплаты налога. Сейчас его рассчитывает ФНС по итогам года и направляет уведомление, а заплатить НДФЛ нужно до 1 декабря следующего года. Если изменения примут, банки станут налоговыми агентами и будут удерживать налог при выплате процентов после превышения необлагаемого лимита.При этом каждый банк видит только собственные выплаты, поэтому окончательный расчет по всем счетам и с учетом других доходов по-прежнему будет проводить ФНС. "Если вклады в одном банке, а доход не более 2,4 миллиона рублей, платить самостоятельно, как правило, не понадобится", - подытоживает эксперт.

https://1prime.ru/20261013/tsb-874200973.html

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эксклюзив, финансы, банки, минфин, фнс россии, налоги