https://1prime.ru/20261017/platezhi-874340869.html
Россиянам объяснили, с какими деньгами лучше ездить за границу
Россиянам объяснили, с какими деньгами лучше ездить за границу - 17.10.2026, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, с какими деньгами лучше ездить за границу
Подготовка к зарубежной поездке включает не только покупку билетов и бронирование жилья, но и выбор способов оплаты. О каких платежных инструментах стоит... | 17.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-17T03:03+0300
2026-10-17T03:03+0300
2026-10-17T03:03+0300
эксклюзив
бизнес
visa
mastercard
unionpay
цифровые платформы
переводы за рубеж
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Подготовка к зарубежной поездке включает не только покупку билетов и бронирование жилья, но и выбор способов оплаты. О каких платежных инструментах стоит позаботиться заранее, агентству "Прайм" рассказал директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков.По словам эксперта, лучше предусмотреть несколько вариантов доступа к деньгам."Универсальной рекомендации брать с собой только доллары, евро или рубли нет. Многие ездят и с рублями, которые принимают к обмену на популярных зарубежных туристических направлениях. Правда, курс может оказаться заниженным", — говорит Комаленков.Он напомнил, что в России по-прежнему можно приобрести наличную иностранную валюту в банках, а ограничение на ее вывоз составляет эквивалент 10 тысяч долларов на человека.С безналичными расчетами ситуация сложнее. Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, за рубежом не работают. Карты "Мир" принимаются в Беларуси, Абхазии и Южной Осетии, а также в отдельных банках ряда других стран. Карты UnionPay отдельных российских банков продолжают работать в ряде стран Азии и Ближнего Востока, однако их прием зависит от банка-эмитента. В некоторых странах доступны платежи по QR-кодам через приложения российских банков, но их распространение пока ограничено.Существуют и виртуальные карты для международных покупок, которые можно пополнять рублями или с использованием цифровых активов. Такие карты позволяют оплачивать товары и услуги в интернете, а при поддержке бесконтактной оплаты — рассчитываться смартфоном в магазинах, говорит Комаленков.Отдельное направление — цифровые платформы, позволяющие обменивать традиционные валюты на цифровые активы и использовать их для пополнения виртуальных карт.Еще один способ — международные банковские переводы, в том числе через финтех-платформы."Наиболее разумная стратегия для путешественника — сочетать наличные средства с несколькими заранее проверенными безналичными инструментами. Перед поездкой стоит уточнить условия обмена валюты, комиссии, доступность банковских карт и цифровых сервисов, а также законодательные ограничения страны назначения", - заключил эксперт.
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эксклюзив, бизнес, visa, mastercard, unionpay, цифровые платформы, переводы за рубеж
Эксклюзив, Бизнес, Visa, Mastercard, UnionPay, цифровые платформы, переводы за рубеж
Россиянам объяснили, с какими деньгами лучше ездить за границу
Эксперт Комаленков назвал лучшую стратегию для платежей за рубежом
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Подготовка к зарубежной поездке включает не только покупку билетов и бронирование жилья, но и выбор способов оплаты. О каких платежных инструментах стоит позаботиться заранее, агентству "Прайм" рассказал директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков.
По словам эксперта, лучше предусмотреть несколько вариантов доступа к деньгам.
"Универсальной рекомендации брать с собой только доллары, евро или рубли нет. Многие ездят и с рублями, которые принимают к обмену на популярных зарубежных туристических направлениях. Правда, курс может оказаться заниженным", — говорит Комаленков.
Он напомнил, что в России по-прежнему можно приобрести наличную иностранную валюту в банках, а ограничение на ее вывоз составляет эквивалент 10 тысяч долларов на человека.
С безналичными расчетами ситуация сложнее. Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, за рубежом не работают. Карты "Мир" принимаются в Беларуси, Абхазии и Южной Осетии, а также в отдельных банках ряда других стран. Карты UnionPay отдельных российских банков продолжают работать в ряде стран Азии и Ближнего Востока, однако их прием зависит от банка-эмитента. В некоторых странах доступны платежи по QR-кодам через приложения российских банков, но их распространение пока ограничено.
Существуют и виртуальные карты для международных покупок, которые можно пополнять рублями или с использованием цифровых активов. Такие карты позволяют оплачивать товары и услуги в интернете, а при поддержке бесконтактной оплаты — рассчитываться смартфоном в магазинах, говорит Комаленков.
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Отдельное направление — цифровые платформы, позволяющие обменивать традиционные валюты на цифровые активы и использовать их для пополнения виртуальных карт.
Еще один способ — международные банковские переводы, в том числе через финтех-платформы.
"Наиболее разумная стратегия для путешественника — сочетать наличные средства с несколькими заранее проверенными безналичными инструментами. Перед поездкой стоит уточнить условия обмена валюты, комиссии, доступность банковских карт и цифровых сервисов, а также законодательные ограничения страны назначения", - заключил эксперт.