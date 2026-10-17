Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, с какими деньгами лучше ездить за границу - 17.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261017/platezhi-874340869.html
Россиянам объяснили, с какими деньгами лучше ездить за границу
Россиянам объяснили, с какими деньгами лучше ездить за границу - 17.10.2026, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, с какими деньгами лучше ездить за границу
Подготовка к зарубежной поездке включает не только покупку билетов и бронирование жилья, но и выбор способов оплаты. О каких платежных инструментах стоит... | 17.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-17T03:03+0300
2026-10-17T03:03+0300
эксклюзив
бизнес
visa
mastercard
unionpay
цифровые платформы
переводы за рубеж
https://img.cdn1prime.ru/img/archive/75388/71/753887197_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_e0ac48214a65c2d7c62390213b5528bb.jpg
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Подготовка к зарубежной поездке включает не только покупку билетов и бронирование жилья, но и выбор способов оплаты. О каких платежных инструментах стоит позаботиться заранее, агентству "Прайм" рассказал директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков.По словам эксперта, лучше предусмотреть несколько вариантов доступа к деньгам."Универсальной рекомендации брать с собой только доллары, евро или рубли нет. Многие ездят и с рублями, которые принимают к обмену на популярных зарубежных туристических направлениях. Правда, курс может оказаться заниженным", — говорит Комаленков.Он напомнил, что в России по-прежнему можно приобрести наличную иностранную валюту в банках, а ограничение на ее вывоз составляет эквивалент 10 тысяч долларов на человека.С безналичными расчетами ситуация сложнее. Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, за рубежом не работают. Карты "Мир" принимаются в Беларуси, Абхазии и Южной Осетии, а также в отдельных банках ряда других стран. Карты UnionPay отдельных российских банков продолжают работать в ряде стран Азии и Ближнего Востока, однако их прием зависит от банка-эмитента. В некоторых странах доступны платежи по QR-кодам через приложения российских банков, но их распространение пока ограничено.Существуют и виртуальные карты для международных покупок, которые можно пополнять рублями или с использованием цифровых активов. Такие карты позволяют оплачивать товары и услуги в интернете, а при поддержке бесконтактной оплаты — рассчитываться смартфоном в магазинах, говорит Комаленков.Отдельное направление — цифровые платформы, позволяющие обменивать традиционные валюты на цифровые активы и использовать их для пополнения виртуальных карт.Еще один способ — международные банковские переводы, в том числе через финтех-платформы."Наиболее разумная стратегия для путешественника — сочетать наличные средства с несколькими заранее проверенными безналичными инструментами. Перед поездкой стоит уточнить условия обмена валюты, комиссии, доступность банковских карт и цифровых сервисов, а также законодательные ограничения страны назначения", - заключил эксперт.
https://1prime.ru/20261015/gosduma-874291603.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/archive/75388/71/753887197_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_88888861bb9ff586230ced294b81a4b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, бизнес, visa, mastercard, unionpay, цифровые платформы, переводы за рубеж
Эксклюзив, Бизнес, Visa, Mastercard, UnionPay, цифровые платформы, переводы за рубеж
03:03 17.10.2026
 
Россиянам объяснили, с какими деньгами лучше ездить за границу

Эксперт Комаленков назвал лучшую стратегию для платежей за рубежом

Пластиковые карты заставляют сокращать объемы производства банкнот в США - газета
Пластиковые карты заставляют сокращать объемы производства банкнот в США - газета
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Подготовка к зарубежной поездке включает не только покупку билетов и бронирование жилья, но и выбор способов оплаты. О каких платежных инструментах стоит позаботиться заранее, агентству "Прайм" рассказал директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков.
По словам эксперта, лучше предусмотреть несколько вариантов доступа к деньгам.
"Универсальной рекомендации брать с собой только доллары, евро или рубли нет. Многие ездят и с рублями, которые принимают к обмену на популярных зарубежных туристических направлениях. Правда, курс может оказаться заниженным", — говорит Комаленков.
Он напомнил, что в России по-прежнему можно приобрести наличную иностранную валюту в банках, а ограничение на ее вывоз составляет эквивалент 10 тысяч долларов на человека.
С безналичными расчетами ситуация сложнее. Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, за рубежом не работают. Карты "Мир" принимаются в Беларуси, Абхазии и Южной Осетии, а также в отдельных банках ряда других стран. Карты UnionPay отдельных российских банков продолжают работать в ряде стран Азии и Ближнего Востока, однако их прием зависит от банка-эмитента. В некоторых странах доступны платежи по QR-кодам через приложения российских банков, но их распространение пока ограничено.
Существуют и виртуальные карты для международных покупок, которые можно пополнять рублями или с использованием цифровых активов. Такие карты позволяют оплачивать товары и услуги в интернете, а при поддержке бесконтактной оплаты — рассчитываться смартфоном в магазинах, говорит Комаленков.
Госдума отклонила законопроект о платежной интеграции с другими странами
15 октября, 16:39
Отдельное направление — цифровые платформы, позволяющие обменивать традиционные валюты на цифровые активы и использовать их для пополнения виртуальных карт.
Еще один способ — международные банковские переводы, в том числе через финтех-платформы.
"Наиболее разумная стратегия для путешественника — сочетать наличные средства с несколькими заранее проверенными безналичными инструментами. Перед поездкой стоит уточнить условия обмена валюты, комиссии, доступность банковских карт и цифровых сервисов, а также законодательные ограничения страны назначения", - заключил эксперт.
 
ЭксклюзивБизнесVisaMastercardUnionPayцифровые платформыпереводы за рубеж
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала