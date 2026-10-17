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Туризм или прагматичный маркетинг: что стоит за программами лояльности
Туризм или прагматичный маркетинг: что стоит за программами лояльности - 17.10.2026, ПРАЙМ
Туризм или прагматичный маркетинг: что стоит за программами лояльности
Программы лояльности авиакомпаний и РЖД все чаще подаются как часть повестки устойчивого развития. Однако устойчивость часто остается маркетинговой оберткой. Об | 17.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-17T13:13+0300
2026-10-17T13:13+0300
2026-10-17T13:13+0300
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Программы лояльности авиакомпаний и РЖД все чаще подаются как часть повестки устойчивого развития. Однако устойчивость часто остается маркетинговой оберткой. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор Международного аналитического центра устойчивого развития туризма РУДН, эксперт РАН Христофор Константиниди."Дьявол всегда в деталях, — говорит эксперт. — Все зависит от того, что внутри этих программ и какие условия применения скидок. Часто приоритетом остается увеличение продаж, а устойчивое развитие используется для усиления маркетинговой стратегии".При этом транспортная составляющая определяет доступность путешествий. Как правило, стоимость билетов - 30–40% общей цены поездки. Поэтому пассажирам следует внимательно изучать условия конкретных предложений транспортников, а не ориентироваться на название или рекламные обещания.Есть и другие факторы, снижающие доступность путешествия: ограничение авиасообщения, снижение покупательной способности населения, ограничение международной конкуренции и т.е.При этом для турбизнеса важно равномерное распределение потоков отдыхающих. Это одновременно дает экономическую устойчивость и туриндустрии, и транспортным системам, позволяет сохранить постоянный квалифицированный персонал и поддержать уровень качества услуг, заключил Константиниди.
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бизнес, ржд, рудн, ран, туризм
Бизнес, РЖД, РУДН, РАН, Туризм
Туризм или прагматичный маркетинг: что стоит за программами лояльности
Константиниди: программы лояльности ж/д и авиакомпаний чаще нужны для поднятия продаж
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Программы лояльности авиакомпаний и РЖД все чаще подаются как часть повестки устойчивого развития. Однако устойчивость часто остается маркетинговой оберткой. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор Международного аналитического центра устойчивого развития туризма РУДН, эксперт РАН Христофор Константиниди.
"Дьявол всегда в деталях, — говорит эксперт. — Все зависит от того, что внутри этих программ и какие условия применения скидок. Часто приоритетом остается увеличение продаж, а устойчивое развитие используется для усиления маркетинговой стратегии".
При этом транспортная составляющая определяет доступность путешествий. Как правило, стоимость билетов - 30–40% общей цены поездки. Поэтому пассажирам следует внимательно изучать условия конкретных предложений транспортников, а не ориентироваться на название или рекламные обещания.
Есть и другие факторы, снижающие доступность путешествия: ограничение авиасообщения, снижение покупательной способности населения, ограничение международной конкуренции и т.е.
При этом для турбизнеса важно равномерное распределение потоков отдыхающих. Это одновременно дает экономическую устойчивость и туриндустрии, и транспортным системам, позволяет сохранить постоянный квалифицированный персонал и поддержать уровень качества услуг, заключил Константиниди.