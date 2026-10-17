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"Забудьте про объявления". По какой цене реально продать квартиру - 17.10.2026, ПРАЙМ
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"Забудьте про объявления". По какой цене реально продать квартиру
"Забудьте про объявления". По какой цене реально продать квартиру - 17.10.2026, ПРАЙМ
"Забудьте про объявления". По какой цене реально продать квартиру
Срок в 30 дней для продажи квартиры — это не лотерея и не чудо, а четкая последовательность действий. Главная ошибка собственников, которые зависают в продаже... | 17.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-17T05:05+0300
2026-10-17T05:05+0300
мнения аналитиков
недвижимость
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874141915.jpg?1792202700
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Срок в 30 дней для продажи квартиры — это не лотерея и не чудо, а четкая последовательность действий. Главная ошибка собственников, которые зависают в продаже на полгода, — выходить в рекламу с позицией "я просто так хочу" и надеяться на удачу. Чтобы за месяц найти реального покупателя и выйти на сделку, нужно пройти семь ключевых шагов.1. Реальная оценка: отключаем эмоции и включаем аналитикуПервое, с чего мы начинаем, — забываем про средние ценники в объявлениях. Самостоятельные продавцы часто смотрят на самые дорогие лоты в районе и ставят ценник из головы. Мы делаем иначе: открываем архив объявлений и смотрим, по какой реальной стоимости аналогичные квартиры в этом или соседних домах снимались с рекламы. Дальше обязательно прозваниваем текущих конкурентов: выясняем, что там с документами, насколько продавцы принципиальны и готовы ли они двигаться по торгу.На цену напрямую влияет и ваша личная задача. Если вам просто нужны свободные деньги, можно позволить себе выставиться по верхней планке и подождать. Но если у вас альтернативная сделка — вы продаете свою "двушку", чтобы забрать дефицитную "трешку" мечты, а подходящих вариантов на рынке единицы — цену своей квартиры нужно ставить чуть ниже рынка. Иначе пока вы держите прайс, желанная встречная квартира просто уйдет.2. Упаковка и атмосфера: делаем квартиру живойДаже самую уставшую "бабушкину" квартиру можно подготовить практически бесплатно. Главное — тотально убрать личные вещи: одежду, семейные фото, баночки в ванной. При этом жилье не должно выглядеть холодным, заброшенным или нежилым. Покупатель по фото должен сразу почувствовать: каково здесь жить? Тепло, уютно, безопасно?Идеальный вариант — пригласить интерьерного фотографа: профессиональный свет сразу визуально удорожает объект. А еще обязательно подготовьте две понятные планировки: одну с текущей расстановкой мебели, а вторую — пустую, с точными фактическими размерами комнат и отметками, куда выходят окна и как называется улица.3. Текст объявления: правило первых трех строчекСейчас время клипового мышления и быстрого потребления информации — длинные поэмы про уютные закаты никто не читает. Вся судьба звонка решается в первых трех-пяти предложениях. Именно туда выносим жесткую юридическую и техническую суть: свободная продажа или альтернатива, сколько собственников, полная ли стоимость в договоре, есть ли обременения и как быстро готовы выйти на сделку.Обязательно укажите кадастровый номер: открытость говорит о чистоте объекта и твердом намерении продавать, а покупатель сможет сразу проверить все на открытых ресурсах. И только ниже, для тех, кто заинтересовался, расписываем технические детали: материал стен, замену коммуникаций и инфраструктуру района.4. Лайфхак с площадками: запускаем Домклик заранееПрактический нюанс, о котором забывают: сервис Домклик дает покупателю скидку на ипотечную ставку, но эта скидка активируется только после определенного срока экспозиции объявления. Поэтому, как только вы твердо решили продавать, сразу выкладывайте базовое объявление с парой простых фотографий на Домклик, чтобы "запустить таймер". А пока площадка выдерживает этот срок, вы спокойно наводите лоск, проводите фотосессию и готовите полноценную рекламу для остальных витрин.5. Документы и БТИ: быть готовыми к сделке за 48 часовПока идут съемки и оценка, параллельно обновляется весь юридический пакет. Если менялся паспорт — обновите данные в ЕГРН, закажите актуальные выписки. Крайне рекомендую сразу заказать поэтажный план и экспликацию БТИ: для покупателей важна юридическая чистота исходных границ. Если в квартире сделан ремонт с перепланировкой — сделайте точный план фактических обмеров стен, чтобы покупатель на месте понимал, как встанет его мебель.Покупатель с "живыми" деньгами или одобренной ипотекой может прийти уже на первой неделе — например, у него только что сорвался другой вариант. У вас на руках должно быть готово абсолютно всё, кроме справок из диспансеров, которые берутся накануне сделки.6. Фильтр звонков: собираем анамнез, а не бежим на показНе нужно бросать все дела и бежать показывать квартиру первому позвонившему. Из десяти звонящих реально готов покупать один, а остальные восемь "просто прицениваются". Задавайте на входе наводящие вопросы: какая форма оплаты? продано ли свое жилье? в какие сроки планируют сделку?Сбор этого "анамнеза" бережет ваши нервы и деньги. Бывает, что покупатель морально готов забрать объект за полный прайс, а неопытный продавец с порога предлагает скидку в полмиллиона просто от неуверенности. Квалифицируйте входящий интерес.7. Паспорт объекта: инструмент, который закрепляет сделкуКогда на рынке высокая конкуренция в локации, у покупателя после пяти просмотров все сливается в кашу: "а где были синие шторы?". Сделайте физический паспорт объекта — аккуратную распечатанную презентацию с титульным листом, качественными фото, планировками, техническими характеристиками (пол, стеклопакеты, перекрытия), кадастровым номером и схемой сделки.Дарите этот паспорт каждому, кто пришел на просмотр. Человек вернется домой, положит его на стол перед семьей — и среди десятка безликих ссылок в телефоне ваша квартира останется единственным осязаемым, понятным и профессионально упакованным решением.Автор: Наталия Вяльшина, сертифицированный брокер Российской гильдии риэлторов
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Наталия Вяльшина
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Наталия Вяльшина
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/0c/874153277_0:0:640:640_100x100_80_0_0_00074ba6741b4c08e115c8df3c020aab.jpg
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
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мнения аналитиков, недвижимость, бизнес
Мнения аналитиков, Недвижимость, Бизнес
05:05 17.10.2026
 
"Забудьте про объявления". По какой цене реально продать квартиру

Брокер Гильдии риэлторов Вяльшина назвала способ узнать реальную цену квартиры

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Наталия Вяльшина, сертифицированный брокер Российской гильдии риэлторов
Наталия Вяльшина
Сертифицированный брокер Российской гильдии риэлторов
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Срок в 30 дней для продажи квартиры — это не лотерея и не чудо, а четкая последовательность действий. Главная ошибка собственников, которые зависают в продаже на полгода, — выходить в рекламу с позицией "я просто так хочу" и надеяться на удачу. Чтобы за месяц найти реального покупателя и выйти на сделку, нужно пройти семь ключевых шагов.

1. Реальная оценка: отключаем эмоции и включаем аналитику

Первое, с чего мы начинаем, — забываем про средние ценники в объявлениях. Самостоятельные продавцы часто смотрят на самые дорогие лоты в районе и ставят ценник из головы. Мы делаем иначе: открываем архив объявлений и смотрим, по какой реальной стоимости аналогичные квартиры в этом или соседних домах снимались с рекламы. Дальше обязательно прозваниваем текущих конкурентов: выясняем, что там с документами, насколько продавцы принципиальны и готовы ли они двигаться по торгу.
На цену напрямую влияет и ваша личная задача. Если вам просто нужны свободные деньги, можно позволить себе выставиться по верхней планке и подождать. Но если у вас альтернативная сделка — вы продаете свою "двушку", чтобы забрать дефицитную "трешку" мечты, а подходящих вариантов на рынке единицы — цену своей квартиры нужно ставить чуть ниже рынка. Иначе пока вы держите прайс, желанная встречная квартира просто уйдет.

2. Упаковка и атмосфера: делаем квартиру живой

Даже самую уставшую "бабушкину" квартиру можно подготовить практически бесплатно. Главное — тотально убрать личные вещи: одежду, семейные фото, баночки в ванной. При этом жилье не должно выглядеть холодным, заброшенным или нежилым. Покупатель по фото должен сразу почувствовать: каково здесь жить? Тепло, уютно, безопасно?
Идеальный вариант — пригласить интерьерного фотографа: профессиональный свет сразу визуально удорожает объект. А еще обязательно подготовьте две понятные планировки: одну с текущей расстановкой мебели, а вторую — пустую, с точными фактическими размерами комнат и отметками, куда выходят окна и как называется улица.

3. Текст объявления: правило первых трех строчек

Сейчас время клипового мышления и быстрого потребления информации — длинные поэмы про уютные закаты никто не читает. Вся судьба звонка решается в первых трех-пяти предложениях. Именно туда выносим жесткую юридическую и техническую суть: свободная продажа или альтернатива, сколько собственников, полная ли стоимость в договоре, есть ли обременения и как быстро готовы выйти на сделку.
Обязательно укажите кадастровый номер: открытость говорит о чистоте объекта и твердом намерении продавать, а покупатель сможет сразу проверить все на открытых ресурсах. И только ниже, для тех, кто заинтересовался, расписываем технические детали: материал стен, замену коммуникаций и инфраструктуру района.

4. Лайфхак с площадками: запускаем Домклик заранее

Практический нюанс, о котором забывают: сервис Домклик дает покупателю скидку на ипотечную ставку, но эта скидка активируется только после определенного срока экспозиции объявления. Поэтому, как только вы твердо решили продавать, сразу выкладывайте базовое объявление с парой простых фотографий на Домклик, чтобы "запустить таймер". А пока площадка выдерживает этот срок, вы спокойно наводите лоск, проводите фотосессию и готовите полноценную рекламу для остальных витрин.

5. Документы и БТИ: быть готовыми к сделке за 48 часов

Пока идут съемки и оценка, параллельно обновляется весь юридический пакет. Если менялся паспорт — обновите данные в ЕГРН, закажите актуальные выписки. Крайне рекомендую сразу заказать поэтажный план и экспликацию БТИ: для покупателей важна юридическая чистота исходных границ. Если в квартире сделан ремонт с перепланировкой — сделайте точный план фактических обмеров стен, чтобы покупатель на месте понимал, как встанет его мебель.
Покупатель с "живыми" деньгами или одобренной ипотекой может прийти уже на первой неделе — например, у него только что сорвался другой вариант. У вас на руках должно быть готово абсолютно всё, кроме справок из диспансеров, которые берутся накануне сделки.

6. Фильтр звонков: собираем анамнез, а не бежим на показ

Не нужно бросать все дела и бежать показывать квартиру первому позвонившему. Из десяти звонящих реально готов покупать один, а остальные восемь "просто прицениваются". Задавайте на входе наводящие вопросы: какая форма оплаты? продано ли свое жилье? в какие сроки планируют сделку?
Как продать квартиру быстрее рынка: цена, фото и другие секреты
1 октября, 05:05
Сбор этого "анамнеза" бережет ваши нервы и деньги. Бывает, что покупатель морально готов забрать объект за полный прайс, а неопытный продавец с порога предлагает скидку в полмиллиона просто от неуверенности. Квалифицируйте входящий интерес.

7. Паспорт объекта: инструмент, который закрепляет сделку

Когда на рынке высокая конкуренция в локации, у покупателя после пяти просмотров все сливается в кашу: "а где были синие шторы?". Сделайте физический паспорт объекта — аккуратную распечатанную презентацию с титульным листом, качественными фото, планировками, техническими характеристиками (пол, стеклопакеты, перекрытия), кадастровым номером и схемой сделки.
Дарите этот паспорт каждому, кто пришел на просмотр. Человек вернется домой, положит его на стол перед семьей — и среди десятка безликих ссылок в телефоне ваша квартира останется единственным осязаемым, понятным и профессионально упакованным решением.
Автор: Наталия Вяльшина, сертифицированный брокер Российской гильдии риэлторов

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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