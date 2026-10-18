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Россиянам рассказали, чем опасны массовые обращения в банки за кредитами - 18.10.2026, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, чем опасны массовые обращения в банки за кредитами
Россиянам рассказали, чем опасны массовые обращения в банки за кредитами - 18.10.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, чем опасны массовые обращения в банки за кредитами
Массовые обращения в банки за кредитами из любопытства — распространенная, но опасная практика. Как рассказала агентству "Прайм" эксперт Федерального... | 18.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-18T02:02+0300
2026-10-18T02:02+0300
эксклюзив
финансы
банк россии
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Москва, 18 окт — ПРАЙМ. Массовые обращения в банки за кредитами из любопытства — распространенная, но опасная практика. Как рассказала агентству "Прайм" эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ РАНХиГС, доцент Екатерина Медякова, многие заемщики не осознают, что каждая такая заявка фиксируется в кредитной истории и может быть воспринята кредитором как сигнал финансового неблагополучия.Согласно закону "О кредитных историях", в базу попадают сведения обо всех обращениях за займами и решениях по ним, включая отказы. &quot;Если человек за короткий срок направляет запросы в несколько банков, скоринговая модель может расценить это как признак повышенного риска — заемщик либо отчаянно ищет деньги, либо пытается набрать кредиты в разных местах&quot;, - говорит Медякова.Эксперт напомнила, что с 1 июля 2026 года Банк России ужесточил требования к передаче данных: сведения о заявке и решении по ней должны уходить в бюро кредитных историй в течение 30 минут. Это означает, что "веерная" рассылка заявок стала практически бесполезной — банки видят историю обращений почти мгновенно.Однако, по ее словам, не все так уж страшно. Каждая заявка автоматически не "убивает" кредитный рейтинг: скоринговые модели у разных банков различаются, а решение о выдаче принимается индивидуально. Временное снижение рейтинга после серии отказов обычно проходит через 2–3 месяца.Если цель — просто узнать свою кредитную историю, рассылать десятки заявок не нужно. Через "Госуслуги" можно выяснить, в каких бюро хранится информация, а затем бесплатно получить отчет в каждом из них, включая индивидуальный кредитный рейтинг, дважды в календарном году.Отдельный момент — безопасность персональных данных. В заявке указываются паспортные сведения, номер телефона, информация о доходах. Заполняя анкеты на сторонних сайтах подбора кредитов, а не на официальных ресурсах банков, человек передает эти данные неизвестным лицам. Поддельные сервисы могут использовать их для мошеннических звонков и попыток оформить заем без ведома гражданина.Для защиты заемщиков в России действует самозапрет на заключение договоров потребительского кредита, а с сентября 2025 года — "период охлаждения": при сумме от 50 тысяч до 200 тысяч рублей деньги выдаются не ранее чем через 4 часа после подписания договора, свыше 200 тысяч — через 48 часов. Эти меры помогают предотвратить импульсивные займы и мошеннические схемы, но не отменяют личной ответственности.Прежде чем отправить заявку, стоит честно ответить себе: действительно ли нужны заемные средства, кому передаются персональные данные и понятны ли последствия решения. "В современной цифровой экономике финансовая грамотность — это не только умение управлять деньгами, но и способность защищать свою финансовую идентичность", - заключила эксперт.
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эксклюзив, финансы, банк россии
Эксклюзив, Финансы, Банк России
02:02 18.10.2026
 
Россиянам рассказали, чем опасны массовые обращения в банки за кредитами

Эксперт Медякова: кредитную историю безопаснее проверять через "Госуслуги"

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСеть магазинов "Эльдорадо" провела ребрендинг
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© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Москва, 18 окт — ПРАЙМ. Массовые обращения в банки за кредитами из любопытства — распространенная, но опасная практика. Как рассказала агентству "Прайм" эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ РАНХиГС, доцент Екатерина Медякова, многие заемщики не осознают, что каждая такая заявка фиксируется в кредитной истории и может быть воспринята кредитором как сигнал финансового неблагополучия.
Согласно закону "О кредитных историях", в базу попадают сведения обо всех обращениях за займами и решениях по ним, включая отказы.

"Если человек за короткий срок направляет запросы в несколько банков, скоринговая модель может расценить это как признак повышенного риска — заемщик либо отчаянно ищет деньги, либо пытается набрать кредиты в разных местах", - говорит Медякова.

Эксперт напомнила, что с 1 июля 2026 года Банк России ужесточил требования к передаче данных: сведения о заявке и решении по ней должны уходить в бюро кредитных историй в течение 30 минут. Это означает, что "веерная" рассылка заявок стала практически бесполезной — банки видят историю обращений почти мгновенно.
Однако, по ее словам, не все так уж страшно. Каждая заявка автоматически не "убивает" кредитный рейтинг: скоринговые модели у разных банков различаются, а решение о выдаче принимается индивидуально. Временное снижение рейтинга после серии отказов обычно проходит через 2–3 месяца.
Если цель — просто узнать свою кредитную историю, рассылать десятки заявок не нужно. Через "Госуслуги" можно выяснить, в каких бюро хранится информация, а затем бесплатно получить отчет в каждом из них, включая индивидуальный кредитный рейтинг, дважды в календарном году.
Отдельный момент — безопасность персональных данных. В заявке указываются паспортные сведения, номер телефона, информация о доходах. Заполняя анкеты на сторонних сайтах подбора кредитов, а не на официальных ресурсах банков, человек передает эти данные неизвестным лицам. Поддельные сервисы могут использовать их для мошеннических звонков и попыток оформить заем без ведома гражданина.
Выдачи потребительских кредитов выросли на 43% в третьем квартале
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Для защиты заемщиков в России действует самозапрет на заключение договоров потребительского кредита, а с сентября 2025 года — "период охлаждения": при сумме от 50 тысяч до 200 тысяч рублей деньги выдаются не ранее чем через 4 часа после подписания договора, свыше 200 тысяч — через 48 часов. Эти меры помогают предотвратить импульсивные займы и мошеннические схемы, но не отменяют личной ответственности.
Прежде чем отправить заявку, стоит честно ответить себе: действительно ли нужны заемные средства, кому передаются персональные данные и понятны ли последствия решения. "В современной цифровой экономике финансовая грамотность — это не только умение управлять деньгами, но и способность защищать свою финансовую идентичность", - заключила эксперт.
 
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