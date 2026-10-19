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"Аэрофлот" запросил допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай - 19.10.2026, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" запросил допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай
"Аэрофлот" запросил допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай - 19.10.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запросил допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай
Авиакомпания "Аэрофлот" запросила у Росавиации допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай по маршруту Владивосток - Санья - Лангкави, следует из... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T17:32+0300
2026-10-19T17:32+0300
бизнес
малайзия
китай
владивосток
аэрофлот
росавиация
red wings
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запросила у Росавиации допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай по маршруту Владивосток - Санья - Лангкави, следует из материалов ведомства. Так, допуски запрашиваются на выполнение семи рейсов в неделю. Сейчас допуск на выполнение таких рейсов не имеет ни одна авиакомпания. Ранее в октябре министр туризма, искусств и культуры Малайзии Тионг Кинг Синг заявил РИА Новости, что "Аэрофлот" и Red Wings заинтересованы в полетах в страну и обсуждают запуск рейсов с властями Малайзии.
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бизнес, малайзия, китай, владивосток, аэрофлот, росавиация, red wings
Бизнес, МАЛАЙЗИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Аэрофлот, Росавиация, Red Wings
17:32 19.10.2026
 
"Аэрофлот" запросил допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай

"Аэрофлот" запросил у Росавиации допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запросила у Росавиации допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай по маршруту Владивосток - Санья - Лангкави, следует из материалов ведомства.
Так, допуски запрашиваются на выполнение семи рейсов в неделю. Сейчас допуск на выполнение таких рейсов не имеет ни одна авиакомпания.
Ранее в октябре министр туризма, искусств и культуры Малайзии Тионг Кинг Синг заявил РИА Новости, что "Аэрофлот" и Red Wings заинтересованы в полетах в страну и обсуждают запуск рейсов с властями Малайзии.
 
БизнесМАЛАЙЗИЯКИТАЙВладивостокАэрофлотРосавиацияRed Wings
 
 
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