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"Аэрофлот" запросил допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай
"Аэрофлот" запросил допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай - 19.10.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запросил допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай
Авиакомпания "Аэрофлот" запросила у Росавиации допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай по маршруту Владивосток - Санья - Лангкави, следует из... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T17:32+0300
2026-10-19T17:32+0300
2026-10-19T17:32+0300
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аэрофлот
росавиация
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запросила у Росавиации допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай по маршруту Владивосток - Санья - Лангкави, следует из материалов ведомства.
Так, допуски запрашиваются на выполнение семи рейсов в неделю. Сейчас допуск на выполнение таких рейсов не имеет ни одна авиакомпания.
Ранее в октябре министр туризма, искусств и культуры Малайзии Тионг Кинг Синг заявил РИА Новости, что "Аэрофлот" и Red Wings заинтересованы в полетах в страну и обсуждают запуск рейсов с властями Малайзии.
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Бизнес, МАЛАЙЗИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Аэрофлот, Росавиация, Red Wings
"Аэрофлот" запросил допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай
"Аэрофлот" запросил у Росавиации допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запросила у Росавиации допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай по маршруту Владивосток - Санья - Лангкави, следует из материалов ведомства.
Так, допуски запрашиваются на выполнение семи рейсов в неделю. Сейчас допуск на выполнение таких рейсов не имеет ни одна авиакомпания.
Ранее в октябре министр туризма, искусств и культуры Малайзии Тионг Кинг Синг заявил РИА Новости, что "Аэрофлот" и Red Wings заинтересованы в полетах в страну и обсуждают запуск рейсов с властями Малайзии.