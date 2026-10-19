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"Аэрофлот" запросил допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай

"Аэрофлот" запросил допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай - 19.10.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" запросил допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай

Авиакомпания "Аэрофлот" запросила у Росавиации допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай по маршруту Владивосток - Санья - Лангкави, следует из... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T17:32+0300

2026-10-19T17:32+0300

2026-10-19T17:32+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запросила у Росавиации допуски на выполнение рейсов в Малайзию через Китай по маршруту Владивосток - Санья - Лангкави, следует из материалов ведомства. Так, допуски запрашиваются на выполнение семи рейсов в неделю. Сейчас допуск на выполнение таких рейсов не имеет ни одна авиакомпания. Ранее в октябре министр туризма, искусств и культуры Малайзии Тионг Кинг Синг заявил РИА Новости, что "Аэрофлот" и Red Wings заинтересованы в полетах в страну и обсуждают запуск рейсов с властями Малайзии.

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бизнес, малайзия, китай, владивосток, аэрофлот, росавиация, red wings