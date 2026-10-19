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"Аэрофлот" запросил допуски на дополнительные рейсы во Вьетнам

"Аэрофлот" запросил допуски на дополнительные рейсы во Вьетнам - 19.10.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" запросил допуски на дополнительные рейсы во Вьетнам

Допуски на дополнительные рейсы в разные города Вьетнама запросили авиакомпании "Аэрофлот", S7 ("Сибирь"), Nordwind ("Северный ветер"), "ИрАэро" и "Икар",... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T17:48+0300

2026-10-19T17:48+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Допуски на дополнительные рейсы в разные города Вьетнама запросили авиакомпании "Аэрофлот", S7 ("Сибирь"), Nordwind ("Северный ветер"), "ИрАэро" и "Икар", следует из материалов Росавиации, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, "Аэрофлот" запросил разрешение на выполнение полетов из Москвы, Новосибирска, Владивостока, Екатеринбурга и Иркутска в Нячанг, а также из Москвы на Фукуок. Допуски на рейсы на Фукуок были запрошены Nordwind (из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска), S7 (из Владивостока) и компанией "Икар" (из Оренбурга). Кроме того, были запрошены допуски на рейсы в Дананг - в этот вьетнамский город планирует летать S7 (из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Владивостока). Также S7 запросила разрешения на полеты из Новосибирска в Хошимин, а "ИрАэро" - из Иркутска на Фукуок и в Нячанг. В конце сентября Минтранс РФ сообщал, что Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок, теперь авиакомпании двух стран смогут выполнять 105 рейсов в неделю для каждой из сторон.

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бизнес, россия, новосибирск, москва, владивосток, s7, аэрофлот, nordwind