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"Аэрофлот" запросил допуски на дополнительные рейсы во Вьетнам - 19.10.2026, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" запросил допуски на дополнительные рейсы во Вьетнам
"Аэрофлот" запросил допуски на дополнительные рейсы во Вьетнам - 19.10.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запросил допуски на дополнительные рейсы во Вьетнам
Допуски на дополнительные рейсы в разные города Вьетнама запросили авиакомпании "Аэрофлот", S7 ("Сибирь"), Nordwind ("Северный ветер"), "ИрАэро" и "Икар",... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T17:48+0300
2026-10-19T17:48+0300
бизнес
россия
новосибирск
москва
владивосток
s7
аэрофлот
nordwind
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Допуски на дополнительные рейсы в разные города Вьетнама запросили авиакомпании "Аэрофлот", S7 ("Сибирь"), Nordwind ("Северный ветер"), "ИрАэро" и "Икар", следует из материалов Росавиации, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, "Аэрофлот" запросил разрешение на выполнение полетов из Москвы, Новосибирска, Владивостока, Екатеринбурга и Иркутска в Нячанг, а также из Москвы на Фукуок. Допуски на рейсы на Фукуок были запрошены Nordwind (из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска), S7 (из Владивостока) и компанией "Икар" (из Оренбурга). Кроме того, были запрошены допуски на рейсы в Дананг - в этот вьетнамский город планирует летать S7 (из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Владивостока). Также S7 запросила разрешения на полеты из Новосибирска в Хошимин, а "ИрАэро" - из Иркутска на Фукуок и в Нячанг. В конце сентября Минтранс РФ сообщал, что Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок, теперь авиакомпании двух стран смогут выполнять 105 рейсов в неделю для каждой из сторон.
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бизнес, россия, новосибирск, москва, владивосток, s7, аэрофлот, nordwind
Бизнес, РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, МОСКВА, Владивосток, S7, Аэрофлот, Nordwind
17:48 19.10.2026
 
"Аэрофлот" запросил допуски на дополнительные рейсы во Вьетнам

Росавиация: авиакомпании запросили допуски на дополнительные рейсы во Вьетнам

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Допуски на дополнительные рейсы в разные города Вьетнама запросили авиакомпании "Аэрофлот", S7 ("Сибирь"), Nordwind ("Северный ветер"), "ИрАэро" и "Икар", следует из материалов Росавиации, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, "Аэрофлот" запросил разрешение на выполнение полетов из Москвы, Новосибирска, Владивостока, Екатеринбурга и Иркутска в Нячанг, а также из Москвы на Фукуок. Допуски на рейсы на Фукуок были запрошены Nordwind (из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска), S7 (из Владивостока) и компанией "Икар" (из Оренбурга).
Кроме того, были запрошены допуски на рейсы в Дананг - в этот вьетнамский город планирует летать S7 (из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Владивостока). Также S7 запросила разрешения на полеты из Новосибирска в Хошимин, а "ИрАэро" - из Иркутска на Фукуок и в Нячанг.
В конце сентября Минтранс РФ сообщал, что Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок, теперь авиакомпании двух стран смогут выполнять 105 рейсов в неделю для каждой из сторон.
 
БизнесРОССИЯНОВОСИБИРСКМОСКВАВладивостокS7АэрофлотNordwind
 
 
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