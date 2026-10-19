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Петербургский аэропорт "Пулково" вернулся к штатному расписанию

Петербургский аэропорт "Пулково" вернулся к штатному расписанию - 19.10.2026, ПРАЙМ

Петербургский аэропорт "Пулково" вернулся к штатному расписанию

Петербургский аэропорт "Пулково" вернулся к штатному расписанию после вводимых временных ограничений, сообщил аэропорт. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T13:03+0300

2026-10-19T13:03+0300

2026-10-19T13:06+0300

бизнес

россия

аэропорт пулково

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" вернулся к штатному расписанию после вводимых временных ограничений, сообщил аэропорт. "Пулково вернулся к штатному расписанию. Аэропорт работает в штатном режиме после временных ограничений, действовавших 18 октября", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. При этом отмечается, что возможны дальнейшие корректировки расписания по решениям перевозчиков. Ранее сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Пулково" вводились ночью 18 октября. Их вводили для обеспечения безопасности полетов. Ограничения были сняты утром 18 октября.

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бизнес, россия, аэропорт пулково