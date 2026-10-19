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Аэропорт в Жешуве закрыт из-за полетов военной авиации
Аэропорт в Жешуве закрыт из-за полетов военной авиации - 19.10.2026, ПРАЙМ
Аэропорт в Жешуве закрыт из-за полетов военной авиации
Аэропорты польского Жешува, через который Украине поставляется западное вооружение, закрыт из-за активных полетов военной авиации, сообщает Польское агентство... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T23:14+0300
2026-10-19T23:14+0300
2026-10-19T23:14+0300
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ВАРШАВА, 19 окт – ПРАЙМ. Аэропорты польского Жешува, через который Украине поставляется западное вооружение, закрыт из-за активных полетов военной авиации, сообщает Польское агентство воздушного движения (PANSA).
Ранее польские военные заявляли, что через аэропорт в Жешуве на Украину поставляется более 95% западного вооружения и военной техники.
"В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации воздушное пространство над аэропортом в Жешуве было закрыто", - говорится в сообщении.
Правительственный центр безопасности Польши сообщил, что активность военной авиации связана якобы "с активностью" РФ на Украине.
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бизнес, украина, польша
Аэропорт в Жешуве закрыт из-за полетов военной авиации
PANSA: аэропорты польского Жешува закрыли из-за активных полетов военной авиации
ВАРШАВА, 19 окт – ПРАЙМ. Аэропорты польского Жешува, через который Украине поставляется западное вооружение, закрыт из-за активных полетов военной авиации, сообщает Польское агентство воздушного движения (PANSA).
Ранее польские военные заявляли, что через аэропорт в Жешуве на Украину поставляется более 95% западного вооружения и военной техники.
"В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации воздушное пространство над аэропортом в Жешуве было закрыто", - говорится в сообщении.
Правительственный центр безопасности Польши сообщил, что активность военной авиации связана якобы "с активностью" РФ на Украине.